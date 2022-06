Echosens propose un symposium et un centre de démonstration à l'International Liver Congresstm 2022 de l'EASL pour présenter les solutions FibroScan® et FibroScan GO





Echosens, une société de haute technologie proposant le portefeuille de solutions FibroScan®, a le plaisir d'annoncer que ses solutions figureront parmi les 22 présentations orales et 157 affiches qui évalueront le recours à l'outil non invasif FibroScan® à travers une variété d'étiologies de pathologies hépatiques et de situations pratiques lors de l'International Liver Congresstm 2022 de l'EASL, du 22 au 26 juin 2022, à Londres, au Royaume-Uni. Les responsables d'Echosens animeront le symposium "FibroScan® Solutions Bringing New Guidelines to Life", de 11h à 12h30, salle N19, ExCel London Center, le 23 juin. Echosens présentera également "How to Improve Early Screening and Management of Chronic Liver Disease Outside Hospital Setting?" -- qui consiste en deux démonstrations de FibroScan® GO, de 15h à 16h ou de 17h30 à 18h30 le 23 juin dans la salle N19, ExCel London.

"Ce rendez-vous très important permet de faire progresser les connaissances mondiales de la recherche sur le foie, d'améliorer la pratique clinique des troubles hépatiques et de former les personnes intéressées par l'hépatologie", explique Dominique Legros, PDG du groupe Echosens. "FibroScan®, la solution non invasive de gestion complète de la santé du foie, reconnue dans le monde entier, validée à travers plus de 3 500 publications revues par des pairs et 160 directives internationales, et considérée comme l'outil le plus étudié pour l'évaluation du foie en milieu hospitalier."

Echosens sera présent au stand N°46 pour présenter et discuter de la détection précoce avec le nouveau FibroScan GO, du diagnostic et de la surveillance avec FibroScan Mini+ 430 et FibroScan Compact 530, du diagnostic avancé et de la stratification du risque avec FibroScan Expert 630, et proposera également des démonstrations numériques de myFibroScan et de Scores by Echosens.

Jon Gingrich, PDG d'Echosens Amérique du Nord, a ajouté : "Nous sommes ravis par la validation mondiale de FibroScan et le consensus généralisé sur la nécessité d'un dépistage et d'une intervention précoce afin de se prémunir contre les maladies hépatiques avancées. FibroScan permet d'identifier à moindre coût les personnes asymptomatiques dont les lésions hépatiques n'ont pas été diagnostiquées, et fournit des paramètres permettant de surveiller les changements de graisse hépatique dus aux changements de mode de vie."

À propos d'Echosens

Pionnier dans son domaine, Echosens a radicalement changé la pratique des bilans hépatiques avec FibroScan®, la solution non invasive pour une prise en charge complète de la santé du foie. FibroScan® est reconnu dans le monde entier et validé par plus de 3 500 publications évaluées par des pairs et plus de 160 recommandations internationales. Echosens a mis à disposition FibroScan® dans plus de 100 pays, assurant ainsi des millions d'examens du foie dans le monde. https://www.echosens.com/

