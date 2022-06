Genetec aide ses clients à s'affranchir des systèmes de contrôle d'accès propriétaires grâce à la nouvelle génération de Synergis Cloud Link





MONTRÉAL, 21 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. ("Genetec"), un leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d'opérations et de business intelligence, annonce aujourd'hui la disponibilité immédiate d'une nouvelle génération de SynergisMC Cloud Link, sa passerelle IoT pour le contrôle d'accès alimentée par PoE. Fabriquée en Amérique du Nord afin de réduire les délais logistiques, Synergis Cloud Link répond à une demande toujours plus forte de solutions de contrôle d'accès non propriétaires et fournit une passerelle sûre et sécurisée vers un déploiement cloud ou hybride.



Lors de la modernisation d'un système de sécurité existant, l'architecture ouverte de Synergis Cloud Link permet aux organisations de tirer parti de leur infrastructure de contrôle d'accès actuelle et de migrer facilement vers une solution IP sécurisée. Synergis Cloud Link offre une approche plus efficace des déploiements multi-sites et se substitue au besoin de serveurs, réduisant ainsi le coût de possession. La passerelle IoT Synergis Cloud Link possède des fonctionnalités intégrées qui permettent au contrôle d'accès d'une organisation de continuer à fonctionner même lorsque la connexion au serveur est interrompue.

La nouvelle génération de Synergis Cloud Link offre davantage de fonctionnalités, une cybersécurité renforcée et permet de pérenniser les installations de sécurité. La cybersécurité renforcée de Synergis Cloud Link inclut le chiffrage des données utilisateur, un démarrage sécurisé et un élément sécurisé conforme à la norme EAL6+, l'une des plus élevées du secteur, qui stocke les éléments cryptographiques.

« Le besoin en solutions de contrôle d'accès non propriétaires n'a jamais été aussi fort », déclare Thibault Louvet, directeur du groupe de produits de contrôle d'accès, Genetec Inc. « Notre nouvelle génération de Synergis Cloud Link nous permet de fournir aux organisations une passerelle puissante, sécurisée et intelligente vers les dernières technologies, tout en leur permettant de se connecter facilement à des environnements de contrôle d'accès hybrides ou cloud et de conserver leurs investissements existants en matière de sécurité, y compris le matériel, le câblage et l'infrastructure. »

Le dispositif est compatible avec les modules de contrôle d'accès non propriétaires des fabricants les plus réputés du secteur, notamment HID Global, Axis Communications, ASSA ABLOY, Mercury Security, Allegion, SimonsVoss et STid. Un seul dispositif Synergis Cloud Link peut prendre en charge jusqu'à 256 lecteurs et serrures électroniques, 600 000 titulaires de carte, 150 000 événements hors ligne, et surveiller des centaines de zones et d'alarmes.

Synergis Cloud Link dispose d'une nouvelle conception de micrologiciel, améliorant la fiabilité et la gestion du cycle de vie et des mises à jour. Il offre également la possibilité d'une approche conteneurisée de l'exploitation des logiciels sur l'appareil, ce qui élargit ses capacités futures.

Pour plus d'informations sur Cloud Link, rendez-vous sur : https://www.genetec.com/fr/produits/securite-unifiee/synergis/cloud-link

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique mondiale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, la société développe des solutions visant à améliorer la sécurité, l'intelligence et les opérations des entreprises, des organismes gouvernementaux et des communautés dans lesquelles nous vivons. Son produit phare, Security Center, est une plateforme à architecture ouverte qui unifie la vidéosurveillance sur IP, le contrôle d'accès, la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (RAPI), les communications et les analyses. Fondée en 1997 et basée à Montréal au Canada, Genetec commercialise ses solutions via un vaste réseau de partenaires distributeurs certifiés et de consultants dans plus de 159 pays.

Pour plus d'informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

© Genetec Inc., 2022. Genetec, Synergis, Cloud Link et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

Contacts Presse :

Amérique du Nord

Véronique Froment

HighRez

[email protected]

Tél. : +1 603.537.9248

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5f8de29-5dc1-4bf0-8605-d09ac692a251/fr

Communiqué envoyé le 21 juin 2022 à 09:00 et diffusé par :