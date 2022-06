Les institutions du Groupe de coordination arabe (GCA) lancent une action de sécurité alimentaire avec une enveloppe initiale de 10 milliards de dollars





VIENNE, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le Groupe de coordination arabe (GCA) prend des mesures en réponse à la crise alimentaire mondiale. Dans un premier temps, le groupe fournit un montant initial de 10 milliards de dollars pour l'aide immédiate et le soutien à long terme. Selon les dernières estimations des Nations Unies, environ 49 millions de personnes dans le monde risquent de souffrir de la famine dans les mois à venir.

S'exprimant après avoir accueilli aujourd'hui, à Vienne, une réunion des responsables des institutions du GCA, le directeur général du Fonds de l'OPEP, M. Abdulhamid Alkhalifa, a déclaré : « Avec cette initiative audacieuse, nous prenons des mesures rapides, décisives et énergiques. Des millions de personnes souffrent de la faim aujourd'hui et nous devons de toute urgence nous emparer de cette question. En tant que membre dévoué du GCA, le Fonds de l'OPEP respecte pleinement cet engagement. »

Le montant minimum de 10 milliards de dollars représente le total des engagements des membres du GCA. Parmi ces engagements figure un « Plan d'action pour la sécurité alimentaire » d'un milliard de dollars américains. Annoncé par le Fonds de l'OPEP, ce plan sera déployé au cours des trois prochaines années en tant qu'aide immédiate pour couvrir les coûts d'importation de produits de base comme les semences, les céréales et les engrais, et servira également à assurer la sécurité de l'approvisionnement alimentaire dans les pays partenaires.

Le GCA a salué l'action d'autres institutions internationales, ainsi que le rôle de leadership du Royaume d'Arabie saoudite qui a favorisé la mise en oeuvre d'un soutien immédiat aux pays les plus touchés par la crise alimentaire mondiale dans le monde en développement.

Le Groupe de coordination arabe comprend le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, le Fonds arabe pour le développement économique et social, le Programme des pays arabes du Golfe pour les organisations de développement, le Fonds monétaire arabe, la Banque islamique de développement, le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, le Fonds de l'OPEP pour le développement international, le Fonds du Qatar pour le développement et le Fonds saoudien pour le développement. Le Groupe coordonne des actions, cofinance des projets et, dans de nombreux cas, met en commun des ressources pour des initiatives clés dans le but de fournir un soutien important et efficace au développement par le biais de projets et de programmes spécifiques.

Face à la crise climatique, le Groupe a également accepté de fournir des financements pour atténuer l'impact du changement climatique et renforcer la résilience climatique. Le Groupe lancera un plan d'action détaillé lors de la prochaine Conférence des Nations Unies sur le climat (COP27), qui se déroulera en novembre, en Égypte. L'initiative comprendra un engagement financier collectif et une feuille de route pour accélérer la transition énergétique, accroître la résilience climatique et promouvoir la sécurité énergétique.

Dans un communiqué conjoint, les membres du GCA ont exprimé de « graves préoccupations » au sujet de la crise mondiale actuelle en matière de sécurité alimentaire et énergétique, exacerbant la situation économique mondiale déjà difficile après la pandémie de COVID-19. Le Groupe a réaffirmé son intention « d'agir en urgence, à grande échelle et en coordination pour répondre à la crise mondiale et à ses défis transversaux affectant ou menaçant d'affecter les moyens de subsistance de millions de personnes dans le monde » et de « concevoir des interventions conjointes pour lutter contre la crise par l'utilisation des ressources allouées, y compris le cofinancement conjoint et parallèle ».

La nouvelle image de marque de l'ACT reflète un but et des valeurs communs

Le GCA a également lancé une image de marque et un logo actualisés, qui reflètent les valeurs et les objectifs communs du groupe de financement du développement. Le nouveau logo incarne les valeurs communes de collaboration, d'excellence, de confiance et de durabilité. Un nouveau site Internet [ theACG.org ] permettra d'améliorer la visibilité des activités du Groupe et de renforcer sa notoriété, amplifiant ainsi son impact.

À propos du Groupe de coordination arabe

Le Groupe de coordination arabe (GCA) est une alliance stratégique qui apporte une réponse coordonnée au financement du développement. Par le partage des connaissances, une expertise combinée et une assistance efficace, le Groupe aide les pays en développement à atteindre leurs objectifs de développement économique et social. Depuis sa création en 1975, le GCA a joué un rôle déterminant dans les économies et les communautés en développement pour promouvoir un avenir meilleur, en débloquant plus de 11 000 prêts au développement dans le secteur public à plus de 160 pays à travers le monde.

Grâce à une coordination et une collaboration efficaces, le Groupe fournit un large éventail de solutions ciblées et un déploiement optimisé des ressources pour répondre aux besoins de développement des nations. En tant que deuxième groupe de donateurs en importance dans le monde, le GCA s'engage à offrir des solutions novatrices de financement du développement qui aident les pays en développement et qui ont un impact positif et durable sur les enjeux mondiaux.

Le GCA comprend quatre institutions financières arabes d'aide bilatérale au développement et six, d'aide multilatérale au développement : Le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES), le Programme des pays arabes du Golfe pour les organisations de développement, le Fonds monétaire arabe, la Banque islamique de développement, le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, le Fonds de l'OPEP pour le développement international, le Fonds du Qatar pour le développement et le Fonds saoudien pour le développement.

