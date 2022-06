Dragonfly Fintech finaliste de l'initiative G20 TechSprint 2022 CBDC





SINGAPOUR, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Dragonfly a remporté une place dans le dernier tour du troisième défi mondial TechSprint du G20. Le défi de cette année est axé sur la monnaie numérique des banques centrales (CBDC). Les années précédentes, d'autres domaines étaient abordés : en 2020, sous l'égide de l'Arabie Saoudite, les défis concernaient la conformité réglementaire (RegTech) et la supervision (SupTech), en 2021, la finance verte, sous la présidence de l'Italie. Le concours de cette année a lieu sous la présidence indonésienne du G20, qui culminera avec le Sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20 qui se tiendra à Bali en novembre 2022.

Le concours mondial TechSprint du G20, organisé conjointement par Bank Indonesia et Bank of International Settlement Innovation Hub, est axé sur le développement et la présentation de monnaies numériques de banque de détail et de banque de gros comme solution viable dans trois domaines fondamentaux : l'émission, la vente de gros, la vente de détail et la distribution des CBDC ; l'inclusion financière par l'utilisation de la CBDC ; et la CBDC comme moyen amélioré d'interopérabilité entre les systèmes de paiement souverains participants.

« Nous sommes honorés d'avoir été choisis comme finaliste pour l'émission, la vente en gros, la vente au détail et la distribution du segment des CBDC. Nous sommes engagés à répondre aux besoins futurs non satisfaits de l'industrie avec des solutions innovantes, alimentées par blockchain. Cette occasion de croissance nous permet d'illustrer comment Dragonfly simplifie les services bancaires numériques couvrant l'ensemble du spectre, de l'élaboration de la politique monétaire à la vente en gros, au règlement et à la distribution au détail dans un système interopérable », Lon Wong, fondateur et directeur de Dragonfly Fintech, à Singapour.

L'équipe de Dragonfly est également enthousiasmée par la visibilité accrue de l'entreprise sur la scène mondiale en tant que leader asiatique de la technologie financière de pointe. Conçue en 2015, la société élargit rapidement son empreinte à l'échelle mondiale pour mobiliser et appuyer d'autres banques centrales dans la concrétisation de leur vision des CBDC.

À propos de Dragonfly Fintech

Dragonfly Fintech est un fournisseur innovant de solutions « fintech » qui utilise le protocole de blockchain ProximaX pour répondre aux besoins numériques non satisfaits des clients sur les marchés bancaires et des capitaux, faisant progresser le néobancaire naissant et la CBDC à l'échelle mondiale. La banque de demain, dès aujourd'hui !

