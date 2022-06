AB Tasty et Mixpanel annoncent deux nouvelles intégrations pour accélérer l'innovation des produits numériques





NEW YORK, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- AB Tasty, société internationale de logiciels d'optimisation de l'expérience et de gestion des fonctionnalités, et Mixpanel, la principale solution d'analyse des produits qui équipe plus de 6 000 entreprises du numérique parmi les plus innovantes au monde, ont annoncé aujourd'hui deux nouvelles intégrations conçues pour permettre aux équipes produits et marketing de créer de meilleurs produits digitaux, plus personnalisés et avec un impact plus puissant.

L'innovation constante dans le digital est primordiale pour les entreprises qui cherchent à transformer les expériences en conversions. Plus que jamais, il est demandé aux équipes marketing, produits et tech de prendre des décisions rapides tout en respectant un risque minimal. Afin de maîtriser cette demande, il faut commencer par donner aux équipes les moyens de comprendre, d'expérimenter et de mettre en oeuvre des expériences individuelles à grande échelle. La solution d'analyse de produits de Mixpanel aide les entreprises à mesurer les paramètres importants, à prendre des décisions rapidement et à créer de meilleurs produits digitaux grâce aux données. La solution client-side d'AB Tasty et sa solution server-sider, Flagship, permettent à ces équipes d'aligner et d'exécuter des campagnes d'expérimentation et de personnalisation afin de construire les meilleurs produits. Chacun de ces produits vise à aider les équipes à accélérer l'innovation de leurs produits numériques.

« Mixpanel, AB Tasty et Flagship, toutes des solutions de pointe, offrent un aperçu inégalé de l'expérience client, pour de nombreuses équipes dans toute une organisation », déclare Jean-Yves Simon, SVP Product chez AB Tasty. « Grâce aux analyses de Mixpanel, les équipes transversales peuvent avoir une vision plus complète de leurs clients. AB Tasty peut ensuite activer ces données par le biais de l'expérimentation afin de créer des expériences plus adaptées et satisfaisantes qui stimulent la croissance ainsi que les revenus pour atteindre les objectifs commerciaux, tout en offrant plus de contrôle et de personnalisation dans le lancement de ces expériences. »

Ces deux intégrations permettent d'assimiler les cohortes comportementales de Mixpanel dans les produits AB Tasty et Flagship afin de créer de meilleurs produits avec davantage de personnalisation. Avec Mixpanel, les marques peuvent créer des audiences basées sur des caractéristiques, des expériences ou des comportements partagés, tels que l'étape de l'entonnoir d'achat ou le moment du cycle de vie du client. Avec les solutions AB Tasty ou Flagship, les clients peuvent cibler des campagnes d'expérimentation et de personnalisation sur ces audiences à partir de l'analyse, et proposer progressivement des fonctionnalités de produit à ces segments. La boucle est ainsi bouclée avec les intégrations existantes qui transmettent les données des campagnes d'AB Tasty vers Mixpanel pour améliorer l'analyse du comportement des utilisateurs.

« Les solutions Mixpanel, AB Tasty et Flagship apportent les meilleures capacités pour soutenir les équipes tech, produits et marketing avec une expérimentation avancée server-side et client-side », déclare Scott Singerman, vice-président des partenariats chez Mixpanel. « La combinaison de ces technologies permet aux utilisateurs de Flagship de cibler tout particulièrement leur déploiement d'expériences afin de comprendre clairement l'impact sur l'expérience utilisateur et les objectifs commerciaux autour de l'engagement, de la rétention et des revenus. »

Ces intégrations sont disponibles immédiatement pour les clients d'AB Tasty, de Flagship et de Mixpanel.

À propos d'AB Tasty

Leader international de solutions de gestion de fonctionnalités, d'expérimentation et de personnalisation, AB Tasty aide ainsi les entreprises à valider des idées, tout en maximisant l'impact, en minimisant les risques et en accélérant le temps de mise sur le marché. Plus de 1 000 entreprises utilisent les solutions d'AB Tasty et Flagship pour aligner leurs équipes marketing, produits et tech afin de garantir une efficacité accrue, des coûts réduits ainsi que des expériences optimales pour l'utilisateur final. Fondée en 2013 à Paris, AB Tasty s'adresse aux entreprises qui cherchent à utiliser l'expérimentation contrôlée pour mettre en oeuvre uniquement les meilleures idées dans le but de mieux servir leurs clients finaux. AB Tasty compte 11 bureaux dans le monde et plus de 250 employés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur abtasty.com/fr/.

À propos de Mixpanel

Mixpanel aide les entreprises à mesurer les paramètres importants, à prendre des décisions rapidement et à créer de meilleurs produits digitaux grâce aux données. Grâce à sa puissante solution d'analyse de produits en libre-service, les équipes peuvent facilement analyser comment et pourquoi les personnes s'engagent, convertissent et conservent leurs produits, en temps réel et sur tous les appareils, afin d'améliorer leur expérience utilisateur. Siégeant à San Francisco, Mixpanel offre une expérience et une culture d'entreprise primées, avec des filiales à New York, Seattle, Austin, Londres, Barcelone et Singapour. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : mixpanel.com/fr.

