De nouvelles marques ouvrent la voie vers des smartphones plus durables





Les smartphones sont souvent pointés du doigt pour leur impact majeur sur le plan environnemental et social, ce qui suscite un intérêt grandissant pour des appareils plus durables. De nouvelles marques émergentes se démarquent dans ce domaine.

STOCKHOLM, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Bien que les ventes de nouveaux smartphones semblent avoir ralenti au début de l'année en raison de la pénurie de composants et de l'incertitude économique, il se vend chaque année plus d'un milliard de smartphones dans le monde. Un chiffre élevé, qui s'explique notamment par le fait que les utilisateurs changent souvent de smartphone. Selon une étude Deloitte publiée en décembre dernier, le nombre total de smartphones en utilisation d'ici fin 2022 (4,5 milliards) générera 146 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. De plus, un pourcentage alarmant de 83 % de ces émissions proviendra de la fabrication, de l'expédition et de la première année d'utilisation des 1,4 milliard de nouveaux smartphones vendus cette année.

TCO Development, l'organisation à l'origine de TCO Certified, première certification mondiale de durabilité pour les produits informatiques, a récemment constaté une augmentation importante de la demande pour des smartphones plus durables.

Sören Enholm, PDG de TCO Development, a déclaré : "La demande des acheteurs pour des smartphones durables augmente. Il existe également un plus grand intérêt des marques pour investir dans les performances environnementales et sociales de leurs équipements, ce qui est encourageant pour l'avenir. Ce sont ici en particulier des marques émergentes qui ouvrent la voie vers des smartphones plus responsables".

L'an dernier, le Fairphone 4 5G a obtenu la certification TCO Certified, suivi cette année du Realme GT2 Pro. A ce jour, trois modèles de smartphones sont certifiés selon TCO Certified. Les critères de TCO Certified se concentrent sur la responsabilité sociale et environnementale d'un produit tout au long de son cycle de vie et de sa chaîne d'approvisionnement. Ils portent entre autres sur l'utilisation de substances plus sûres, la circularité ainsi que la production socialement et écologiquement responsable.

TCO Certified permet aux acheteurs de faire entendre leur voix directement dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie informatique, là où l'on retrouve la majorité des impacts sociaux et environnementaux du cycle de vie d'un smartphone. Les critères de certification sont conçus pour stimuler des améliorations là où elles sont le plus nécessaires. Avec un large choix de produits certifiés de marques renommées, TCO Certified est la certification privilégiée pour les acheteurs en quête de produits informatiques plus responsables.'

À propos de TCO Certified

L'organisation derrière la certification de durabilité TCO Certified est TCO Development. Selon nous, tous les produits informatiques devraient avoir un cycle de vie durable sur le plan environnemental et social. Des critères scientifiques et une vérification indépendante de la conformité nous aident à suivre et à accélérer les progrès au fil du temps.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1840456/TCO_Development.jpg

Contacts:

Dennis Svärd,

Global PR Manager

[email protected]

+46 70 480 40 94

Communiqué envoyé le 21 juin 2022 à 08:00 et diffusé par :