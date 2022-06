Portage inaugure un nouveau pavillon pour les femmes souffrant de toxicomanie sur son site du lac Écho





MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Portage annonce aujourd'hui avoir procédé à l'acquisition et la rénovation d'une résidence voisine de son centre de réadaptation pour les personnes souffrant de toxicomanie en bordure du lac Écho, à Prévost dans les Laurentides. Un investissement, qui confirme son rôle de leader et d'innovateur en matière de réadaptation en dépendance au Québec et au Canada. Ce nouveau pavillon, fraîchement rénové et adapté, offrira un lieu de résidence paisible pour les femmes souffrant de toxicomanie, un élément essentiel à leur rétablissement.

Un rafraîchissement qui fait du bien

Face au vieillissement des installations qui accueillaient les femmes durant leur séjour au lac Écho, Portage a choisi d'acquérir un nouveau pavillon, et d'investir pour le rénover et en faire un lieu propice au rétablissement. Ce nouveau pavillon permet aux femmes de loger dans une installation mieux adaptée au principe de communauté thérapeutique sur lequel tous les programmes de Portages sont fondés. Les femmes en rétablissement profitent alors d'un environnement où elles peuvent cohabiter au sein d'un groupe de résidentes vivant des difficultés similaires, favorisant ainsi une approche collective de soutien.

Citations

«?Cela fait presque 50 ans que Portage a ouvert son premier centre de réadaptation à Prévost dans les Laurentides et cette dernière acquisition vient consolider notre empreinte dans la région. Nos différents programmes au Lac Écho ont aidé des milliers de Québécois et Québécoises à reprendre leur vie en main et nous avons toujours été sensibles à leur offrir les meilleures installations possibles pour leur cheminement au travers les différentes phases de leur rétablissement.

- Peter Howlett, Président de Portage

« Il s'agit d'une nouvelle très positive pour les femmes qui pourront désormais profiter pleinement du support de leurs pairs lors de leur parcours thérapeutique. Les programmes de Portage sont basés sur le principe de la communauté thérapeutique, un élément important de la réussite des résidentes et ce nouveau pavillon leur permettra de cohabiter et de renforcer les liens qui les unissent favorisant ainsi le rétablissement des femmes. »

- Catherine Cloutier, Cheffe de service - programme pour femmes, Portage

La toxicomanie et la dépendance : un sujet d'actualité

Selon l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), en 2021, plus de 450 décès étaient reliés à une intoxication aux opioïdes ou autres drogues au Québec seulement. Au moment où la crise des opioïdes continue de faire des ravages partout au Québec et au Canada, il est primordial d'investir dans des ressources comme Portage qui aident les personnes souffrant de dépendance à se sortir de la toxicomanie et à reprendre un style de vie positif et une place active dans la société. Portage est fière d'investir pour le bien-être de ses résidents et résidentes.

Un investissement profitable à tous

Le nouveau pavillon, déjà bien garni d'installations sportives, profitera certainement à l'ensemble des résidents du Centre de réadaptation du lac Écho. En plus d'offrir aux femmes du programme adulte un espace de vie mieux adapté, l'ensemble des résidents des autres programmes pourront profiter du terrain de tennis et de basketball extérieur. Ces nouvelles installations auront assurément un effet bénéfique et une grande valeur ajoutée au séjour de tous les résidents et résidentes, qui pourront créer des liens plus facilement au moyen d'activités sportives.

À propos de Portage

Depuis 1973, Portage a aidé des milliers de personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie à vaincre leur dépendance. L'organisme offre une multitude de services adaptés aux besoins de ses résidents adultes, adolescents, mères avec de jeunes enfants, femmes enceintes, et toxicomanes (hommes et femmes) avec des problèmes de santé mentale. Les programmes de réadaptation de Portage offrent gratuitement des services reconnus et certifiés par Agrément Canada.

Portage gère plusieurs centres de réadaptation en toxicomanie au Québec : à Montréal, Prévost, Québec et Saint-Malachie. D'autres établissements desservent les populations de l'Ontario et des Maritimes. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.portage.ca.

