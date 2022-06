La soufflerie de Pininfarina célèbre ses 50 ans d'excellence en recherche aérodynamique et aéroacoustique





TORINO, Italie, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Pininfarina célèbre une nouvelle étape importante de son histoire : un demi-siècle d'excellence en recherche aérodynamique et aéroacoustique. En 1972, il y a exactement 50 ans, Pininfarina est devenu leader du secteur lorsque son président Sergio Pininfarina a inauguré la soufflerie à Grugliasco, près de Turin. Il s'agissait de la première soufflerie destinée aux essais automobiles grandeur nature en Italie, et à l'époque l'une des sept au monde.

La soufflerie a toujours été un outil stratégique de pointe pour les équipementiers automobiles. L'avènement de la mobilité électrique, introduisant de nouveaux défis dans le domaine du développement aérodynamique et aéroacoustique, en a fait un lieu encore plus décisif dans la recherche pour améliorer l'autonomie et le confort intérieur. La soufflerie s'est également révélée être un outil puissant pour tester et développer des produits dans tous les secteurs dans lesquels Pininfarina est pleinement engagé. Citons par exemple les avions, les trains à grande vitesse, les yachts, les bâtiments, l'ingénierie éolienne, le design industriel et les articles de sport.

« La soufflerie a donné à notre entreprise un avantage concurrentiel considérable, puisque nous étions la seule entreprise de design à en posséder une. Créée comme un outil pour permettre à Pininfarina de développer ses propres projets, elle est aujourd'hui un atout stratégique pour le groupe, qui lui permet d'étendre son offre de services sur le marché : une activité qui soutient d'autres secteurs au-delà de l'automobile, du transport à l'architecture en passant par le design nautique ou industriel » a déclaré le PDG Silvio Pietro Angori.

La soufflerie Pininfarina, qui arbore également un nouveau logo conçu spécialement pour ses 50 premières années, est tournée vers l'avenir. Ses capacités de test sont constamment améliorées grâce au développement de techniques de mesure innovantes dans les domaines aérodynamique et aéroacoustique. Elle est également l'une des rares au monde à disposer d'un TGS ? générateur de turbulence qui permet de créer diverses conditions de turbulence maîtrisées, liées à des rafales de vent, des manoeuvres de dépassement, des vents de travers et des vortex générés par les voitures de devant. Le système de simulation d'effet de sol, permet quant à lui de reproduire fidèlement les conditions réelles de mouvement d'un véhicule.

« Je suis très fier de célébrer avec vous une chose qui née du génie de mon père. Sans aucun doute, Pininfarina est véritablement passionné d'aérodynamique. Et cette passion dure depuis plus de 50 ans, bien avant que mon père ne décide de monter cette structure. Tout a commencé avec mon grand-père Pinin, dont l'intuition visionnaire en aérodynamique est illustrée depuis la Lancia Aprilia Aerodinamica produite en 1936», a déclaré le président Paolo Pininfarina.

