Gestion d'actifs PMSL inc. lance de nouvelles solutions de revenu de retraite et apporte des changements à certains fonds communs de placement





TORONTO, le 21 juin 2022 /CNW/ - Gestion d'actifs PMSL inc. (« Gestion d'actifs PMSL ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau mandat privé et la modification de certains fonds communs de placement (les « fonds ») pour bonifier sa gamme de produits.

Nouvelles solutions de revenu de retraite

Selon l'indice de stress financier de FP CanadaMC pour 2022, un Canadien sur trois (35 %) vit un stress financier menant à de l'anxiété, à une humeur dépressive ou à des problèmes de santé mentale. De plus, deux Canadiens sur cinq (39 %) disent voir leur avenir financier avec moins d'optimisme maintenant qu'il y a un an. Gestion d'actifs PMSL s'engage à aider les Canadiens à se construire un avenir financier solide en améliorant leur accès à des produits et services novateurs. Ces solutions novatrices favorisent les actions financières positives. En aidant les gens à faire croître leur patrimoine à long terme, Gestion d'actifs PMSL concrétise sa raison d'être et honore son engagement en matière de durabilité.

« Au Canada, une personne sur cinq est proche de l'âge de la retraite (entre 55 et 64 ans). Par conséquent, le besoin de produits de revenu n'a jamais été aussi grand (source : Statistique Canada), explique Oricia Smith, présidente, Gestion d'actifs PMSL et vice-présidente principale, solutions de placement, Sun Life Canada. C'est avec plaisir que nous annonçons l'arrivée de deux nouvelles solutions qui répondent au besoin de revenu de retraite et cadrent avec notre raison d'être : aider nos Clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain. Grâce à l'ajout de ces produits à notre gamme d'options déjà solide, nous offrirons aux gens un éventail élargi de solutions pour faire croître leur patrimoine. Ils pourront ainsi se concentrer sur ce qui compte le plus pour eux à chaque étape de leur vie. »

Fonds revenu diversifié MFS Sun Life

À effet immédiat, le Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life est remplacé par le Fonds revenu diversifié MFS Sun Life (le « fonds »). Le gestionnaire de portefeuille principal du fonds est Robert Almeida, stratège en chef et gestionnaire de portefeuille, MFS Investment Management. Les stratégies de placement du fonds ont été étendues pour obtenir un portefeuille multiactif équilibré à l'échelle mondiale. L'objectif du fonds est de générer un revenu constant et de préserver le capital pour les investisseurs à la retraite.

Voici ce qu'offre le Fonds revenu diversifié MFS Sun Life aux investisseurs :

Combinaison stratégique d'actions (55 %) et de titres à revenu fixe (45 %).

Placements optimisés dans six catégories d'actif axées sur le revenu pour maximiser le potentiel de revenu et de rendement et limiter la volatilité.

Distributions mensuelles fixes et durables pour toutes les séries du fonds.

Répartition tactique de l'actif pouvant être modifiée selon la conjoncture.

Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life

Le 18 juillet 2022, le Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life (le « mandat ») sera lancé. Crescent Capital Group, un gestionnaire d'instruments de crédit alternatifs mondiaux spécialisé dans les placements en titres de créance de sociétés depuis plus de 30 ans, agira comme sous-conseiller pour le mandat. Procurant une source de rendement non traditionnelle et une protection potentielle contre l'inflation et les hausses de taux d'intérêt, ce nouveau mandat vient enrichir la plateforme de solutions de placement de Gestion d'actifs PMSL. Voici certaines de ses caractéristiques :

Fonds à revenu fixe spécialisé misant sur les titres de créance de qualité moindre.

Trois occasions sur le marché du crédit dans un seul portefeuille : prêts bancaires, obligations à rendement élevé et prêts de syndication restreinte.

Conçu pour offrir un potentiel de rendement attrayant, la préservation du capital et une protection contre l'inflation et la hausse des taux d'intérêt.

Distributions mensuelles fixes pour toutes les séries du mandat.

Changement de nom de fonds

À effet immédiat, le Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life est renommé Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life. Ce changement est aligné sur le nouveau nom du sous-conseiller du fonds, Nuveen Asset Management, LLC (auparavant NWQ Investment Management Company, LLC). Le mandat et l'équipe de gestion de portefeuille du fonds ne changent pas.

Changement de niveau de risque pour certains fonds

Gestion d'actifs PMSL revoit l'évaluation du risque de ses fonds au moins une fois par an ou lorsqu'un fonds subit un changement important. Elle le fait conformément à la méthode de classification du risque établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Le 21 juin 2022, le niveau de risque des fonds suivants sera abaissé comme suit :

Fonds Ancien niveau de risque Nouveau niveau de risque Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life Moyen Faible à moyen Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life Moyen Faible à moyen Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life Faible à moyen Faible Fonds d'actions internationales JPMorgan Sun Life Moyen Faible à moyen Fonds croissance mondial MFS Sun Life Moyen Faible à moyen Catégorie occasions internationales MFS Sun Life Moyen Faible à moyen Fonds occasions internationales MFS Sun Life Moyen Faible à moyen



À propos de Gestion d'actifs PMSL inc.

La société Gestion d'actifs PMSL inc. est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers, la marque Sun Life, à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au 31 mars 2022, Gestion d'actifs PMSL inc. gère un actif de 36,21 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre, et est membre du groupe Sun Life. Pour en savoir plus, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2022, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,35 billion de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site www.sunlife.com/fr/.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

