Duchesnay annonce le lancement de Vablys(MD) (comprimés vaginaux de chlorure de déqualinium), un traitement antiseptique et anti-infectieux de la vaginose bactérienne

BLAINVILLE, Québec, 21 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duchesnay Inc, une société pharmaceutique spécialisée dans la santé des femmes appartenant au Groupe pharmaceutique Duchesnay, dont le siège social est situé à Blainville, est heureuse d'annoncer le lancement de son tout nouveau traitement, VablysMD (comprimés vaginaux de chlorure de déqualinium).



VablysMD est le premier traitement antiseptique et anti-infectieux sur ordonnance pour la vaginose bactérienne chez les femmes de moins de 55 ans. Grâce à ses multiples modes d'action et propriétés anti-infectieuses contre un large éventail d'agents pathogènes, un traitement par VablysMD consiste en un comprimé inséré dans le vagin au coucher pendant six jours consécutifs.

« VablysMD offre aux médecins canadiens et à leurs patientes la première option de traitement gynécologique anti-infectieux et antiseptique sur ordonnance », a déclaré Gino Henry, chef principal, Affaires commerciales, chez Duchesnay. «Nous sommes convaincus que notre produit offre un moyen nouveau et efficace de traiter cette condition1.»

VablysMD est le troisième nouveau traitement sur ordonnance pour les femmes canadiennes lancé par Duchesnay en 2022, atteignant ainsi l'objectif ambitieux fixé par la nouvelle équipe de direction de l'entreprise. Les deux autres nouveaux traitements sont le contraceptif SlyndMD (drospirénone), une pilule progestative offrant une période de sécurité de 24 heures en cas d'oubli d'une pilule, pendant laquelle aucune autre contraception n'est nécessaire pour prévenir une grossesse, et OsphenaMD (comprimés d'ospemifène), un modulateur sélectif des récepteurs d'oestrogènes (SERM) approuvé par Santé Canada comme traitement à prise unique quotidienne sur ordonnance pour les femmes ménopausées afin de traiter la sécheresse vaginale et les rapports sexuels douloureux.

« Duchesnay est très fière d'avoir réalisé son objectif d'offrir trois nouveaux traitements novateurs sur ordonnance aux Canadiennes au cours des six premiers mois de 2022. Il s'agissait d'un élément clé de notre plan de croissance ambitieux mis en oeuvre par notre nouvelle équipe de direction », a déclaré Dany Hallé, vice-président aux affaires commerciales chez Duchesnay.

« Ces trois nouveaux traitements répondent à d'importants besoins non comblés pour les femmes, à différentes étapes de leur vie, et démontrent clairement l'engagement de Duchesnay à fournir des solutions pour la santé des femmes. Et nous nous engageons à poursuivre dans cette voie. »

Les monographies des produits approuvés par Santé Canada pour VablysMD, SlyndMD et OsphenaMD sont accessibles sur le site Web de Duchesnay. Elles précisent les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions possibles, la posologie et les conditions d'utilisation clinique. Les monographies de produits peuvent également être obtenues auprès de notre Service d'information médicale de Duchesnay, au 1-888-666-0611 ou à [email protected].

À propos de la vaginose bactérienne

La vaginose bactérienne (VB) est un déséquilibre des bactéries saines présentes naturellement dans le vagin ou les organes génitaux internes. Ce déséquilibre peut provoquer des symptômes qui peuvent inclure plus de pertes vaginales que d'habitude, une odeur de poisson ou une irritation de la zone vaginale2, bien que souvent les symptômes ne soient pas remarqués. Selon Santé Canada, la vaginose bactérienne est la cause la plus fréquente de pertes vaginales chez les personnes en âge de procréer. Santé Canada ajoute que la vaginose bactérienne n'est pas sexuellement transmissible, mais qu'elle est associée à une acquisition accrue du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du virus du papillome humain (VPH) et de la chlamydia trachomatis (CT) 3.

À propos du Groupe pharmaceutique Duchesnay

Le siège social de la multinationale Duchesnay et de ses sociétés affiliées est situé à Blainville, au Québec. Le groupe est constitué de cinq sociétés pharmaceutiques qui répondent aux besoins des patients au Canada, aux États-Unis et à l'étranger. Les entreprises qui le forment sont : Duchesnay, basée au Canada, et Duchesnay USA, toutes deux dédiées à la santé des femmes ; Médunik Canada et Medunik USA, qui fournissent des traitements pour les maladies rares aux patients canadiens et américains ; ainsi qu'Analog Pharma, une société américaine de médicaments génériques, avec une spécialisation dans les médicaments orphelins. Depuis son usine de fabrication à la fine pointe de la technologie, Duchesnay peut exporter ses traitements innovants dans plus de 50 pays.

À travers leur recherche et développement ainsi que par le biais de partenariats exclusifs, Duchesnay et Médunik offrent des traitements novateurs pour une multitude de conditions médicales en santé des femmes, en urologie, en oncologie ainsi que pour des maladies rares. Le groupe d'entreprises tient à souligner le dévouement et le professionnalisme de ses employés, et favorise une culture interne positive et un environnement de travail flexible. Il est profondément engagé envers la responsabilité environnementale et redonne à la communauté en soutenant diverses organisations caritatives. Pour de plus amples informations, visitez duchesnay.com, medunik.com et analogpharma.com.

