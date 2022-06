L'APIGQ rend publique sa dernière proposition au Gouvernement





QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la grève générale des ingénieurs du Gouvernement reprend aujourd'hui, l'Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec (APIGQ) rend publiques leurs plus récentes propositions salariales déposées hier à la présidente du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), Mme Sonia Lebel.

« Il est encore temps de sauver la saison des travaux. Nous, on veut retourner au travail. Il faut seulement que Sonia Lebel nous donne une offre qui a moindrement la chance de passer au vote parmi les membres. » a déclaré M. Marc-André Martin, président de l'APIGQ.

Par souci de transparence, l'APIGQ rend publiques leurs demandes salariales. Les salaires maximums demandés sont inférieurs à ceux proposés par le Conseil du trésor afin de favoriser une plus juste distribution parmi les membres. Ainsi, au dernier échelon, plutôt que le 125 000$ énoncé publiquement par Mme Sonia Lebel, l'Association demande 116 000$. En somme, cela représente des augmentations de 8% pour les plus jeunes et jusqu'à 21% pour les ingénieurs les plus qualifiés présentant des critères d'expertise précis. Des demandes bien loin du rattrapage salarial de 34% à tous les ingénieurs qu'édictait le Comité sur l'expertise du juge Gendreau.

Manifestement, un effort de la part du Gouvernement demeure nécessaire. Dans l'état actuel, les bonifications salariales proposées par Mme Lebel n'affectent réellement qu'environ 20% des ingénieurs de l'État et sont garanties que pour une seule année. Dès l'année prochaine, les augmentations suggérées pour les experts ne seraient octroyées qu'à partir d'une évaluation subjective des gestionnaires. L'APIGQ exhorte le SCT d'établir une liste de critères objectifs et permettant une adhésion des membres, mais cela est refusé à la table de négociation. Évidemment, une proposition laissant place à l'arbitraire et à une telle subjectivité est inadmissible.

« Aujourd'hui, c'est la dixième offre salariale que l'Association soumet. Et à chaque dépôt du Conseil du trésor, nous prenons le temps de répondre de façon détaillée et nous tentons de trouver un compromis acceptable. De l'autre côté, c'est toujours le même argent et les mêmes discours. En fait, lorsque l'on pose des questions, ils ajoutent des détails qui en donnent encore moins à mes membres. Je ne comprends pas Sonia Lebel qui nous invite à retourner à la table, alors qu'elle ne donne pas les moyens à ses négociateurs pour trouver une entente » a déclaré M. Martin, président du SCT.

