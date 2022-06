Nominations au conseil de la CSF : Mandat 2022-2023





Gino-Sébastian Savard, nommé président du conseil Alain C. Roy, réélu par l'assemblée au conseil

MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - En marge de l'Assemblée générale annuelle de la semaine dernière, le conseil d'administration de la Chambre de la sécurité financière (« CSF » ou la « Chambre ») nomme un nouveau président du conseil, M. Gino-Sébastian Savard. Il succède à M. Alain C. Roy qui a été réélu au conseil d'administration par les délégués présents à l'assemblée des membres; M. Roy ayant exprimé son intention de demeurer au conseil sans en assumer la présidence. Deux vice-présidents ont également été nommés soit, Mme Anne Côté et M. Sylvain De Champlain. Il s'agit d'un deuxième mandat à titre de président du conseil pour M. Savard, d'un troisième pour Mme Côté à titre de vice-présidente et d'un deuxième mandat pour M. De Champlain.

« Je suis très heureux de mon élection à titre de président du conseil d'administration et je salue le leadership et les réalisations de mon prédécesseur, M. Alain C. Roy, avec qui j'aurai l'immense plaisir de collaborer lors de mon mandat à venir », a déclaré M. Gino-Sébastian Savard. « L'expertise de nos administrateurs ainsi que leur connaissance du secteur financier et des principes de bonne gouvernance leur permettent de bien saisir la complexité des enjeux auxquels fait face la profession et de veiller à la protection du public. »

« Je suis très fier de mon mandat à la présidence. La Chambre est une organisation pour laquelle j'ai un immense respect. Je suis reconnaissant envers les membres et délégués présents pour leur soutien à l'endroit de leur conseil d'administration et la direction », a déclaré M. Alain C. Roy. « J'ai été particulièrement touché par le soutien à la direction qui a été exprimé par les délégués présents à l'assemblée. »

Le conseil d'administration est constitué de membres élus par leurs pairs et de cinq administrateurs indépendants, nommés par le ministre des Finances du Québec :

M. Guy Barbeau, MBA, CCP

Administrateur élu - Assurance collective de personnes

Mme Anne Côté, LL.B., DSA, IAS.A,

Vice-présidente

Administratrice indépendante nommée par le ministre des Finances

M. Sylvain De Champlain, A.V.A, Pl. Fin.

Vice-président

Administrateur élu - Courtage en épargne collective

Mme Paulette Legault, FCPA, ASC

Administratrice indépendante nommée par le ministre des Finances

Mme Daniela Altgauzen

Administratrice élu - Courtage en épargne collective

M. Jean-Sébastien Jutras

Administrateur élu - Assurance de personnes

M. Georges E. Morin, IAS.A

Administrateur indépendant nommé par le ministre des Finances

Me François D. Ramsay, LL.B.

Administrateur indépendant nommé par le ministre des Finances

M. Alain C. Roy, A.V.C., B.B.A., président

Élu par l'assemblée des membres de la CSF

M. Gino-Sebastian Savard, B.A., A.V.A,

Président du conseil

Administrateur élu - Assurance de personnes

Mme Sophie Vallée

Administratrice élue - Courtage en plans de bourses d'études

M. Jean-Philippe Vézina, Pl. Fin., M. Fisc.

Administrateur élu - Planification financière

À propos de la CSF

La Chambre de la sécurité financière a pour mission d'assurer la protection du public en veillant à la formation continue obligatoire, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 32000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurance et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants de courtier en épargne collective et les représentants de courtier en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

SOURCE Chambre de la sécurité financière

Communiqué envoyé le 21 juin 2022 à 06:30 et diffusé par :