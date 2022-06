/R E P R I S E - Avis aux médias - Le ministre Champagne participera à la conférence Collision où il expliquera comment le Canada s'adapte aux technologies émergentes/





OTTAWA, ON, le 20 juin 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, participera les 21 et 22 juin à plusieurs événements lors de la conférence Collision. Il profitera de l'occasion pour prendre la parole et décrire les mesures prises par le gouvernement du Canada pour stimuler l'innovation dans le monde numérique d'aujourd'hui.

Home and Away: Economic Cooperation (la coopération économique au pays et à l'étranger)

Le ministre Champagne participera à une discussion avec le ministre de l'Économie et ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire du Luxembourg, Franz Fayot.

Date : Le mardi 21 juin 2022

Heure : 16 h 35 (heure de l'Est)

Lieu :

Enercare Centre

Future Society Stage

100 Princes' Boulevard

Toronto (Ontario)

Conférence de presse

Le ministre Champagne fera une annonce sur les mesures prises par le gouvernement du Canada pour stimuler l'innovation dans le monde numérique d'aujourd'hui et pour soutenir le développement responsable de l'intelligence artificielle au Canada.

Date : Le mercredi 22 juin 2022

Heure : 11 h (heure de l'Est)

Lieu :

Enercare Centre

Media Village

100 Princes' Boulevard

Toronto (Ontario)

How Canada is taking on the tech world (le Canada et le secteur technologique)

Le ministre Champagne participera à une discussion sur les moyens pris au Canada pour encourager le secteur technologique en compagnie de Michele Romanow, cofondatrice et PDG de Clearco, et d'Amber Mac, présidente d'AmberMac Media Inc.

Date : Le mercredi 22 juin 2022

Heure : 12 h 45 (heure de l'Est)

Lieu :

Enercare Centre

Center Stage

100 Princes' Boulevard

Toronto (Ontario)

