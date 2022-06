Education Cannot Wait: 222 millions d'enfants touchés par la crise ont un besoin urgent de soutien éducatif





GENÈVE, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Education Cannot Wait (ECW), le fonds mondial des Nations unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées, a publié aujourd'hui un nouveau rapport choquant qui indique que le nombre d'enfants d'âge scolaire touchés par une crise et nécessitant un soutien éducatif est passé d'une estimation de 75 millions en 2016 à 222 millions aujourd'hui.

Sur les 222 millions d'enfants et d'adolescents touchés par la crise ayant besoin d'un soutien urgent, l'étude indique que pas moins de 78,2 millions ne sont pas scolarisés, et que près de 120 millions sont scolarisés, mais n'atteignent pas le niveau minimum en mathématiques ou en lecture. Dans les faits, seul un enfant sur dix touché par la crise et suivant un enseignement primaire ou secondaire atteint ces normes de compétence.

« Nous avons besoin que les gouvernements, les entreprises, les fondations et les particuliers soutiennent le travail vital mené par Education Cannot Wait. Aidez-nous à mettre l'éducation à la portée de chaque enfant, partout. Aidez-nous à poursuivre la réalisation de 222 millions de rêves », a déclaré le secrétaire général de l'ONU, António Guterres.

L'analyse indique que 84 % des enfants non scolarisés touchés par la crise vivent dans des zones de crise prolongée. La grande majorité d'entre eux se trouvent dans des pays spécifiquement ciblés par les investissements pluriannuels révolutionnaires du ECW, notamment l'Afghanistan, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Mali, le Nigeria, le Pakistan, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan et le Yémen.

Pour répondre à cette crise mondiale urgente de l'éducation, le ECW et ses partenaires stratégiques ont lancé aujourd'hui à Genève la campagne de mobilisation des ressources #222MillionDreams. La campagne appelle les donateurs, le secteur privé, les fondations philanthropiques et les particuliers fortunés à mobiliser de toute urgence davantage de ressources pour augmenter les investissements de l'ECW, qui offrent déjà une éducation de qualité à plus de 5 millions d'enfants dans plus de 40 pays touchés par la crise.

« Les ressources financières nécessaires pour que chaque enfant et chaque jeune puisse recevoir une éducation de qualité existent dans le monde. Les gouvernements, le secteur privé et les fondations peuvent et doivent débloquer ces ressources », a déclaré le Très Honorable Gordon Brown, envoyé spécial des Nations Unies pour l'éducation mondiale et président du groupe de pilotage de haut niveau de l'ECW.

La campagne précède la Conférence de haut niveau sur le financement du programme « Education Cannot Wait » qui aura lieu les 16 et 17 février 2023 à Genève.

« C'est un appel à la mobilisation mondiale. Alors que le monde lutte contre les effets dévastateurs des conflits armés, du COVID-19 et du changement climatique, 222 millions d'enfants vivent ces expériences horribles. Il est de notre devoir de les responsabiliser par l'éducation et de les aider à réaliser leurs rêves », a déclaré Yasmine Sherif, directrice de l'ECW.

