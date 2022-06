Lohmann présente ses rubans adhésifs pour l'électromobilité sur le Battery Show Europe





NEUWIED, Allemagne et STUTTGART, Allemagne, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Depuis plus de 45 ans, Lohmann développe des solutions adhésives personnalisées pour les applications automobiles les plus variées. Depuis ses sites de production répartis dans le monde entier et avec une offre de services exhaustive, l'entreprise aide les constructeurs automobiles à optimiser leurs produits et leurs processus et à répondre aux exigences de qualité les plus élevées. Sur le salon Battery Show Europe, qui se tiendra cette année du 28 au 30 juin à Stuttgart en Allemagne, ce spécialiste des techniques adhésives présentera en priorité ses solutions pour une gestion fiable et optimale de la chaleur et des systèmes électriques de la batterie.

Avec l'essor de la mobilité électrique et la croissance rapide du marché des batteries EV pour véhicules électriques, le domaine de l'adhésion est confronté à de nouveaux défis allant bien au-delà du simple assemblage de pièces. Par exemple, l'efficacité optimale et la durée de vie maximale des cellules lithium-ion sont atteintes avec des températures comprises entre 20 et 35° C. Une gestion optimale de la chaleur est donc indispensable au bon fonctionnement d'une batterie EV. Les rubans adhésifs thermoconducteurs de la série DuploCOLL® TC de Lohmann permettent une connexion efficace à l'élément de refroidissement ou de chauffage de la batterie.

Le blindage EMI consiste principalement à protéger au mieux le véhicule des ondes électromagnétiques afin d'éviter les interférences et les éventuelles perturbations d'un composant électrique. La série DuploCOLL® EC garantit un blindage optimal des composants du véhicule électrique et une bonne protection des passagers contre les risques pouvant être provoqués par des dysfonctionnements du véhicule. La série EC présente des propriétés de blindage dans un spectre de fréquence large (450 MHz ? 3,8 Ghz), et est facile à découper et à appliquer.

Ces deux solutions adhésives ne sont que deux exemples parmi les nombreuses innovations de Lohmann destinées à la conception des composants de véhicules, tels que les batteries électriques. Ces rubans adhésifs multifonctionnels sont utilisés de nombreuses façons par les constructeurs automobiles et les équipementiers pour réaliser un collage haute performance. En tant que partenaire établi de l'industrie automobile, Lohmann est certifié IATF 16949 et dispose d'un grand nombre de produits homologués par différents constructeurs. L'entreprise se présente sur l'édition 2022 du salon Battery Show Europe comme un partenaire de développement fiable et compétent de la transformation de l'industrie automobile vers une plus grande électromobilité. Ses expert·es en recherche et développement seront à la disposition aussi bien des visiteurs du salon que des technicien·nes d'application et des commerciaux.

Légende : Solutions de collage sur mesure Lohmann pour batteries EV

Fondée en 1851, l'entreprise familiale Lohmann GmbH & Co KG est un spécialiste reconnu des techniques adhésives. Avec plus de 1 800 collaborateurs répartis sur 24 sites et avec des partenaires commerciaux exclusifs dans plus de 50 pays, Lohmann est présent dans le monde entier, et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 670 millions d'euros. Le siège de la société se trouve à Neuwied en Allemagne.

L'entreprise propose des solutions adhésives high-tech notamment pour des applications dans le secteur automobile, le bâtiment et l'architecture, les biens de consommation, l'industrie électronique, et l'industrie graphique. Les solutions développées par les ingénieur·es Lohmann vont de la bande adhésive multifonction aux pièces de découpe précises et à l'intégration des processus.

