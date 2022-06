Delta lance la borne de recharge EV SLIM 100 pour les situations où l'espace est important





HOOFDDORP, Pays-Bas, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Delta, leader mondial des solutions de gestion thermique et de la puissance, a annoncé le lancement de SLIM 100, une nouvelle borne de recharge EV au design robuste et compact. Elle offre une puissance maximale de 100 kW et comprend des redresseurs dotés d'une efficacité énergétique de 97 %. La SLIM 100 permet de recharger simultanément jusqu'à trois véhicules et offre une recharge DC et AC. Grâce à sa capacité à fournir 100 kW de puissance dans une seule armoire, elle constitue la solution idéale pour les applications nécessitant un espace important, car son encombrement est 55 % inférieur à celui des autres produits offrant le même niveau de puissance. Elle est donc parfaitement adaptée aux applications commerciales, aux parkings, aux stations-service et aux pôles de trafic urbain où l'espace d'installation peut être limité.

Commentant le lancement, Vincent Lin, directeur principal du développement commercial Mobilité électrique et solutions énergétiques intelligentes chez Delta EMEA, a déclaré : « La popularité des véhicules électriques est en augmentation, car les conducteurs reconnaissent leurs performances, leur durabilité et leurs avantages pour l'environnement. Néanmoins, l'espace disponible pour installer de nouvelles bornes de recharge EV est limité, en particulier dans les zones urbaines. La SLIM 100 apporte une réponse au besoin croissant d'une borne de recharge puissante mais compacte capable de fournir une large gamme d'applications utilisateurs où l'espace est limité. »

Service de recharge efficace et intégration complète du système

La SLIM 100 permet de recharger simultanément jusqu'à trois véhicules. Deux points de recharge sont disponibles pour assurer une recharge DC rapide jusqu'à 100 kW, et un point de recharge est disponible pour assurer une recharge AC jusqu'à 22 kW. La répartition dynamique de la charge réduit le temps de recharge pour les utilisateurs de véhicules électriques. Le rendement élevé de la Slim 100, de 97 %, est particulièrement intéressant pour les opérateurs dans le contexte de la hausse spectaculaire des prix de l'énergie dans la région EMEA. Elle permettra aux opérateurs de réaliser des économies d'énergie significatives.

La SLIM 100 prend en charge le protocole OCPP 1.5S/1.6J, y compris WebSocket et TLS, ainsi que la connexion Ethernet ou modem (2,5G/3G/4G). Une connexion double modem pour un accès simultané via CPO et un service backend sont également fournis. La SLIM 100 a également été pensée pour être conforme à la norme ISO 15118-2.

Installation et fonctionnement optimaux

Contrairement à la plupart des bornes de recharge rapide sur le marché, la SLIM 100 ne nécessite pas un grand espace d'installation ni une grande équipe d'installation, ce qui permet de réduire les coûts globaux de planification et d'installation. Avec son poids de seulement 200 kg, il n'est pas nécessaire de prévoir des méthodes de transport spéciales, par exemple des grues, avant l'installation. Cela permet également de positionner la SLIM 100 dans des endroits difficilement accessibles aux grues, comme les parkings souterrains. Sa hauteur de 1,6 m ne nécessite pas de permis de construire dans les zones urbaines, ce qui réduit également la phase de planification. Pour une commodité et une facilité d'utilisation optimales, la SLIM 100 propose différentes options d'authentification utilisateur (carte de crédit, lecteur RFID) tandis qu'une interface à écran LCD non tactile de 7 pouces fournit une vue d'ensemble claire de ses fonctions. La conception extérieure résistante aux intempéries de la SLIM 100 offre une plage de températures de fonctionnement de -25 °C à +50 °C, ce qui garantit une haute disponibilité du service tout au long de l'année, ainsi qu'une protection contre le vandalisme. L'accès latéral permet une installation à proximité des murs, et sa conformité à la norme DIN 18040 fournit également un accès sans obstacle pour les personnes souffrant de problèmes de santé ou de mobilité.

La SLIM 100 offre un service de recharge rapide et intéressant avec un encombrement minimal. Sa recharge simultanée de trois véhicules et sa répartition dynamique de la charge réduisent le temps de recharge pour les propriétaires de véhicules électriques. Elle est intuitive et simple à utiliser dans les endroits où l'espace est limité et elle jouera un rôle clé en fournissant une recharge rapide au nombre croissant de conducteurs de véhicules électriques dans la région EMEA.

À propos de Delta

Fondée en 1971, Delta est devenue un leader mondial dans le domaine de l'alimentation d'énergie de commutation et des solutions de gestion thermique. Elle bénéficie d'un portefeuille prospère de systèmes et de solutions d'économie d'énergie intelligents pour les secteurs de l'automatisation industrielle et de la construction, de l'alimentation des télécommunications, des infrastructures de centres de données, de la recharge EV, du stockage de l'énergie et de l'affichage ; son objectif est d'encourager le développement de la production intelligente et des villes durables. En tant qu'entreprise socialement responsable à l'échelle internationale, mue par sa mission : « fournir des solutions innovantes, propres et rentables pour un avenir meilleur », Delta met à profit ses compétences clés dans l'électronique de puissance à rendement élevé et son modèle commercial intégrant l'ESG pour relever les principaux défis environnementaux, tels que le changement climatique. Delta répond aux besoins de ses clients à travers ses bureaux de vente, centres de R&D et installations de production répartis dans 200 sites sur 5 continents.

Depuis ses débuts, Delta a reçu de nombreuses récompenses et distinctions internationales pour ses réalisations commerciales, ses technologies innovantes et son engagement en matière d'ESG. Le groupe Delta est recensé par l'indice du World Index of Dow Jones Sustainabilitytm (DJSI) depuis 2011, soit 11 années consécutives. En 2020, le projet CDP a accordé au groupe Delta une note AA en matière de leadership, suite à son importante contribution à la lutte contre les changements climatiques et les problèmes de gestion de l'eau. Il a également été reconnu en tant que leader en matière d'engagement des fournisseurs, grâce au développement continu de sa chaîne de valeur durable

