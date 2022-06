Techman Robot présentera le TM Robot S nouvellement amélioré à Automatica 2022





MUNICH, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Techman Robot, la deuxième plus grande marque de robots collaboratifs au monde, présentera le TM Robot S nouvellement mis à niveau et des solutions de fabrication intelligentes à Automatica. Le TM Robot S mis à niveau bénéficiera d'améliorations matérielles et logicielles complètes, d'une intégration plus intelligente avec la vision et les logiciels périphériques, d'une interface homme-machine plus intuitive et d'une collaboration homme-machine plus sûre, adaptée à une variété d'applications industrielles, et réalisant pleinement la fabrication intelligente.

Techman Robot lancera la série TM Robot S récemment mise à niveau. Cette série a amélioré la sécurité de la collaboration homme-machine par rapport aux modèles actuels. Elle a passé les certifications de sécurité européennes et américaines et possède le bras collaboratif le plus avancé du secteur avec 31 certifications de sécurité, les plus élevées du secteur. En réponse à diverses applications industrielles, Techman Robot a amélioré le niveau de résistance à la poussière et à l'eau de la série S et a lancé un nouveau pendentif d'apprentissage de robot pour faciliter et accélérer l'apprentissage et le déploiement des robots. En plus des mises à niveau matérielles, l'interface homme-machine innovante de Techman Robot, TMflow, a été entièrement revue et mise à niveau vers la version 2.0, offrant une expérience d'utilisation plus intuitive. En outre, un logiciel de programmation hors ligne plus puissant peut être utilisé pour la simulation de la trajectoire de l'application et le calcul du temps de cycle. La série TM Robot S dispose à la fois de nouvelles mises à niveau logicielles et matérielles pour aider rapidement les clients à créer des solutions de robot collaboratif pour des besoins variés.

Outre la mise à niveau de la série de robots collaboratifs, Techman Robot a déclaré : « Nous continuons à développer des solutions pour aider les entreprises et combler les lacunes de chaque secteur d'activité, comme l'application de soudage. Dans un avenir proche, nous aurons davantage de fonctions liées au soudage, comme le réglage facile, le tissage, le multicouche, l'application basée sur la vision, etc. » Il aide les utilisateurs à répondre aux besoins de soudage de pièces de différentes formes, et est compatible avec les soudeurs courants du marché. Il peut être commandé directement par l'interface du robot et n'est plus limité par la manière traditionnelle d'utiliser les robots de soudage.

Le bureau européen de Techman Robot est situé aux Pays-Bas, ce qui lui permet de répondre efficacement aux besoins croissants de ses partenaires et clients en Europe, et de soutenir les entreprises locales qui souhaitent mettre en oeuvre des solutions robotiques. Dans la perspective de 2022, Techman Robot est optimiste quant au développement de l'automatisation et continuera à créer des distributeurs dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'électronique, du soudage, de l'alimentation et des boissons, et de l'automobile afin d'explorer conjointement le marché européen. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.tm-robot.com/de/

