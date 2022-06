Digi dévoile le logiciel de commande vocale Digi ConnectCore destiné aux systèmes sur modules ConnectCore





Digi International, (NASDAQ : DGII, www.digi.com), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions, produits et services de connectivité d'Internet des objets (IdO), a dévoilé aujourd'hui Digi ConnectCore® Voice Control, une solution logicielle de commande vocale avancée destinée à sa gamme plébiscitée de systèmes sur modules (System-On-Modules, SOM) ConnectCore.

ConnectCore Voice Control est une solution logicielle entièrement intégrée, prête à l'emploi, qui permet aux développeurs de concevoir une interface homme-machine (human-machine interface, HMI) vocale et aux utilisateurs de contrôler le fonctionnement des appareils par la parole. Digi ConnectCore Voice Control assure un traitement de la voix sur les appareils de périphérie sans nécessiter de connectivité cloud. Ceci réduit les coûts de connectivité et les inquiétudes en termes de confidentialité des données tout en fournissant des temps de réponse rapides (moins de 100 ms).

Digi ConnectCore Voice Control est une solution purement logicielle qui prend en charge 30 langues différentes et un vocabulaire de 60 000 mots et qui permet aux modules ConnectCore de traiter rapidement la voix sur des appareils de périphérie. La solution comprend également une suite complète d'outils pour former de nouvelles commandes et générer des applications vocales personnalisées. Digi ConnectCore Voice Control offre aux développeurs d'appareils embarqués des délais de rentabilisation significativement plus rapides grâce à ses capacités étendues.

Alors que le traitement vocal est depuis longtemps une fonctionnalité primaire de la technologie grand public pour les téléviseurs, véhicules et téléphones, la plupart des applications dans les secteurs du transport, des soins de santé et de la vente de détail dépendent typiquement d'interfaces tactiles. Un affichage en verre, cependant, peut se briser ou tomber en panne facilement dans des environnements industriels, nécessitant des réparations ou des remplacements. La commande vocale est idéale pour ces applications essentielles à la mission où le toucher n'est pas une option viable.

« ConnectCore Voice Control de Digi permet aux ingénieurs de créer des interfaces homme-machine (human machine interfaces, HMI) sans contact pour leurs appareils, facilitant l'interaction, même à des distances où l'appareil ne peut pas être vu », a déclaré Andreas Burghart, directeur principal produit. « Cela est particulièrement utile dans les cadres industriels où les appareils à commande vocale peuvent améliorer la sécurité en permettant aux utilisateurs de se concentrer sur des tâches importantes au lieu de commander l'appareil via une interface homme-machine graphique (GUI) tactile. Habitués aux smartphones, les utilisateurs actuels d'appareils embarqués s'attendent de plus en plus à bénéficier du même type d'interface vocale que dans leurs maisons ou leurs véhicules. Mais cela peut être difficile et coûteux à développer, en particulier dans Linux embarqué, car cela nécessite généralement des développeurs d'IU talentueux et des outils logiciels spéciaux. Digi ConnectCore Voice Control comprend tout ce dont les développeurs ont besoin pour intégrer en toute fluidité la commande vocale à leurs appareils. »

Le kit de développement logiciel de Digi est disponible à titre gratuit et permet aux ingénieurs de créer une preuve de concept, démontrer les capacités vocales et concevoir des fonctionnalités à commande vocale pour leur appareil basé Digi ConnectCore. Le téléchargement comprend une licence logicielle unique pour l'évaluation et le développement pour tous les clients qui ont déjà acheté un kit de développement Digi ConnectCore 8M Nano. Pour le déploiement, les OEM achètent des licences par unité supplémentaires.

Le kit de développement Digi ConnectCore et le logiciel Digi ConnectCore Voice Control sont disponibles dès maintenant. Pour en savoir plus, visitez https://www.digi.com/voicecontrol.

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité IdO. La société aide ses clients à créer des produits connectés de nouvelle génération, ainsi qu'à déployer et gérer des infrastructures de communication essentielle dans des environnements exigeants, avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondée en 1985, Digi a permis à ses clients de connecter plus de 100 millions d'objets, à ce jour, et ce n'est pas fini. Pour en savoir plus, visitez www.digi.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 juin 2022 à 03:05 et diffusé par :