Digi International va exposer de nouvelles solutions permettant d'accélérer les délais de rentabilité dans la surveillance et le contrôle des actifs à distance au salon Embedded World 2022





La société Digi International®, (NASDAQ : DGII), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité Internet des Objets (IdO), et de forfaits de données sans fil, a annoncé aujourd'hui qu'elle allait présenter au salon Embedded World 2022 une large gamme de solutions et appareils inédits permettant aux entreprises du secteur médical, des transports, de l'agriculture et de l'industrie, de créer des solutions innovantes plus rapidement.

Digi fera une première présentation de son système sur modules, Digi ConnectCore MP1, son logiciel de commande vocale, Digi ConnectCore, et son contrôleur de périphérie intelligent, Digi XBee, au stand 1-236 de Bressner Technology dans le Hall 1. Digi ConnectCore MP1 est également exposé au STMicroelectronics Wall of SOMs, stand 4A-148. Des démonstrations en direct, de Digi XBee et sa passerelle IX15, ainsi que de la nouvelle application de commande vocale, Digi ConnectCore seront proposées au stand NXP 4A-222.

Soutenues par Digi Remote Manager®, le centre de commande d'un réseau intelligent, les technologies IdO intégrées, nouvelles et plus compactes de Digi améliorent radicalement l'interaction entre les personnes, les machines et les processus. La connectivité de réseau est la clé fondamentale du plein potentiel de ces technologies qui placent Digi à l'avant-garde des solutions de réseau parmi les plus avancées combinant logiciel, matériel et services pour les entreprises.

« Nous vivons une année exceptionnellement passionnante et propice pour revisiter l'Embedded World », a confié Andreas Burghart, directeur principal des produits, chez Digi. « Les progrès réalisés dans les domaines de la connectivité et des appareils IdO stimulent le développement rapide de solutions intégrées et rentables de nouvelle génération. De nouvelles vagues d'innovation surgissent ainsi dans de nombreux secteurs nécessitant une connectivité fiable et sécurisée. Nous avons hâte de partager nos progrès et collaborer avec nos clients sur des solutions embarquées révolutionnaires. »

La présentation des solutions de Digi à l'Embedded World 2022 comprend trois produits nouveaux ou lancés récemment :

Gamme Digi ConnectCore® MP1 : la gamme Digi ConnectCore® MP1 de systèmes sur modules (system-on-modules [SOM]) comprend le SOM STM32MP1 le plus compact du secteur, et équipé de Wi-Fi, Bluetooth et connectivité filaire, sans compromettre la flexibilité de la conception. La solution comporte également sa plateforme Connected Device, ajoutée à des outils de développement éprouvés et une aide à la conception. Les SOM Digi ConnectCore MP1 offrent une solution sans fil et rentable aux OEM qui cherchent à réduire le risque et l'effort dans leur développement de produits.

cette solution logicielle de commande vocale de pointe est conçue pour la gamme particulièrement prisée des systèmes sur module (SOM) ConnectCore. La commande vocale ConnectCore de Digi offre une solution logicielle entièrement intégrée et prête à l'emploi, qui permet aux développeurs de concevoir une interface homme-machine (Human-Machine Interface,HMI) vocale apte à contrôler le fonctionnement des appareils par la parole. Elle assure le traitement de la voix sur les appareils de périphérie (avec notamment la prise en charge de 30 langues et un vocabulaire de 60 000 mots) sans nécessiter de connectivité au cloud. Ceci réduit les coûts de connectivité et les inquiétudes en termes de confidentialité des données tout en fournissant des temps de réponse rapides de moins de 100 ms. Contrôleur de périphérie intelligent (Intelligent Edge Controller, IEC) Digi XBee® : le contrôleur de périphérie intelligent (IEC), Digi XBee® (IEC) offre une architecture de réseau complète qui comble le fossé entre les appareils de terrain et le cloud, assurant ainsi une surveillance et un contrôle puissants des actifs. Combiné au cloud Digi X-ON, l'IEC Digi XBee aide les entreprises à surveiller des capteurs ou télécommander des actifs sur des réseaux étendus de longue portée et de faible puissance, notamment LoRaWAN, CAT-M1, et NB-IdO. Les appareils industriels peuvent être surveillés avec une latence inférieure à la seconde, les alarmes et les données étant transmises sans fil via le cloud Digi X-ON.

À l'Embedded World, Digi fera également la démonstration de sa solution IdO sans fil, pour l'agriculture intelligente, avec une simulation d'un écosystème complet capable de gérer plusieurs exploitations agricoles de manière centralisée. Cette solution de bout en bout fournit aux responsables des cultures, des conditions météorologiques en temps réel qui leur permettent de déterminer les cycles d'irrigation optimaux, maximiser les rendements des cultures, et réduire les coûts de main-d'oeuvre et d'approvisionnement. Le coeur du système réside dans la passerelle et le routeur cellulaire, Digi IX15 qui communique avec des pompes d'irrigation via un réseau maillé sans fil, de modules Digi XBee®. En utilisant Digi Remote Manager® et une application web en nuage, un responsable des cultures surveille les conditions météorologiques et pédologiques exactes de chaque exploitation, et contrôle les pompes individuelles. Les commandes traversent l'Internet pour atteindre l'IX15 par un réseau cellulaire, et l'IX15 transmet les commandes aux modules XBee à chaque pompe, les activant et les désactivant à distance.

Digi présentera également en avant-première son prochain Digi ConnectCore 93, qui intègre le système sur puce (System-On-a-Chip, SOC) i.MX 93 de NXP. Digi figure parmi les six Early Access Partners pour ce lancement d'avril 2023.

Pour en savoir plus sur Digi, visitez le stand 1-236 de Bresser Technology dans le Hall 1, ou rendez-vous sur : www.digi.com.

À propos de Digi International

Digi International (NASDAQ : DGII) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits, services et solutions de connectivité IdO. La société aide les entreprises à créer des produits connectés de nouvelle génération, ainsi qu'à déployer et gérer des infrastructures de communication essentielle dans des environnements exigeants, avec des niveaux élevés de sécurité et de fiabilité. Fondée en 1985, Digi a permis à ses clients de connecter plus de 100 millions d'objets, à ce jour, et ce n'est pas fini. Pour en savoir plus, visitez www.digi.com.

