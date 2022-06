Dicma poursuit sa transformation digitale





"Chère Cliente, Cher Client, Cher Partenaire. L'épidémie du coronavirus Covid-19 se propage en France, avec l'entrée au stade 3 du plan anti-épidémie depuis samedi". C'est par ces mots que commençait notre communiqué de presse datée du 16 mars 2020, envoyé à l'ensemble de nos contacts.

Depuis le premier confinement, le télétravail n'a jamais cessé chez Dicma

SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR, France, 21 juin 2022 /PRNewswire/ -- Pour tenter de limiter la propagation du Covid-19, le chef de l'État avait déjà annoncé la semaine précédente des mesures fortes. Il avait invité les Français à « faire bloc », à adopter une grande « discipline individuelle et collective ». Il avait demandé aux Français de limiter leurs déplacements « au strict nécessaire ». Il avait et surtout appelé les entreprises à « intensifier » le recours au télétravail.

C'est dans ce contexte que dès le lendemain de l'allocution du chef de l'État, tout le personnel de Dicma s'est réuni afin de décider des mesures à prendre et de la meilleure organisation à mettre en oeuvre.

C'est ainsi que le télétravail « épidémique » a été mis en place pour tous les collaborateurs dont la présence physique n'était pas indispensable en présentiel.

Personne n'était préparé à une telle situation. Après quelques jours de tâtonnements, tous les collaborateurs ont très vite pris un rythme de croisière et se sont organisés pour produire le même travail en distanciel qu'au bureau.

Le soutien et l'engagement de tous les salariés ont été un élément prépondérant à la réussite du télétravail chez Dicma. Mais ce succès n'aurait pas pu être possible sans les équipements adéquats. Chaque collaborateur fut doté d'un PC portable pour ceux qui n'en avaient pas. Dicma était déjà équipé d'une téléphonie sur IP. Il n'a donc pas été compliqué de munir chacun d'un téléphone virtuel sur son PC.

Intuition ? Prémonition ? L'entreprise s'était équipée quelques mois auparavant de l'outil de gestion 100 % collaboratif Incwo . Véritable ERP, cet outil nous permet de gérer notre relation client, nos projets, nos stocks, nos tickets, notre facturation, etc. à tout moment, chacun connaît l'état d'avancement de toute action.

Malgré les circonstances auxquelles nous étions confrontés, il n'y a jamais eu d'interruption dans la continuité de nos services.

Après l'envoi d'un questionnaire à chaque collaborateur pour connaître comment les 15 mois de télétravail avaient été vécus, si le télétravail souhaitait être maintenu, pourquoi, et si oui, combien de jours par semaine, et quels jours de préférence, 100% des équipes Dicma ont très bien vécu le télétravail et ont souhaité le conserver en partie ! Parmi les justifications : confort lié à l'absence du transport (gain de temps et d'argent), plus grande concentration, meilleure gestion du temps et meilleure réactivité de chacun grâce à nos outils collaboratifs.

" Depuis le 20 août 2021, tous les salariés de Dicma apprécient de télétravailler les lundis et les vendredis ".

Une transformation digitale accélérée et renforcée

C'est indéniable, la pandémie a changé notre façon de travailler et de consommer. Chacun ressent un désir d'immédiateté et d'autonomie. Aussi, nous entretenons un lien de plus en plus fort avec les outils numériques. Dans le même temps, l'accompagnement humain reste indispensable afin que le digital soit perçu comme bienfaiteur et non l'inverse. On parle alors de phygital, un écosystème au croisement entre le monde physique et le monde digital.

" Pour Dicma, les outils numériques sont des moyens de toujours mieux satisfaire ses collaborateurs et ses clients ".

C'est dans ce contexte que Dicma a souhaité poursuivre sa digitalisation en offrant une boutique en ligne qui regroupe la quasi-totalité de ses produits.

Notre boutique en ligne boutique.dicma offre le plus large choix en matière de matériels, d'accessoires, de solutions et de dictée et de reconnaissance vocale et de services sur le territoire français, disponibles d'un simple clic et au meilleur prix.

Nous avons souhaité un design épuré, une recherche facile par produit ou type de produit et un parcours client intuitif et facile. Nous espérons que vous trouverez autant de plaisir à parcourir notre boutique en ligne que celui que nous avons eu à travailler sur ce projet.

Et bien entendu, nos conseillers restent plus que jamais disponibles pour la moindre question.

Chez Dicma, l'aventure digitale continue...

