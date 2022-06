Quectel annonce le lancement du module intelligent haute performance 5G SG560D pour libérer tout le potentiel de l'IAdO





NUREMBERG, Allemagne, 20 juin 2022 /CNW/ - Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions IdO, a annoncé le lancement du SG560D, un module Android intelligent intégrant la technologie 5G New Radio (NR) et l'intelligence artificielle (IA). Doté d'une UCT et d'un UTG puissants, le SG560D répondra aux exigences des scénarios d'application complexes qui nécessitent à la fois des flux de données et des capacités de calcul élevés, comme pour l'infodivertissement dans les véhicules, les appareils portatifs industriels, les passerelles intelligentes, les caméras industrielles, les appareils de surveillance et plus encore.

Propulsé par l'ensemble de puces Qualcomm QCM6490, le SG560D de Quectel est un module intelligent 5G Sub-6 GHz équipé d'un UCT QualcommMD KryoMC 670 - fondé sur une architecture Arm v8 Cortex - ainsi que d'un UTG QualcommMD Adreno 642L, qui produisent une puissance de calcul supérieure et un traitement des données rapide et de qualité supérieure. Les tests indiquent que le module SG560D peut atteindre des performances informatiques allant jusqu'à 14 billions d'opérations par seconde.

Il convient de noter en particulier que le SG560D de Quectel intègre un système d'exploitation Android 12, déjà prêt pour les futures mises à niveau vers Android 13/14/15. Un autre avantage notable est que ce nouveau produit a été conçu pour une longue durée de vie, et sera offert jusqu'en 2028.

Doté d'architectures réseau autonomes et non autonomes, le SG560D prend en charge la liaison descendante 4x4 MIMO et la liaison montante 2x2 MIMO, et est rétrocompatible avec les réseaux mondiaux LTE et WCDMA.

En plus de sa capacité de communication cellulaire, le SG560D prend en charge les bandes Wi-Fi 6E de 2,4, 5 et 6 GHz, la double bande simultanée (DBS), le Wi-Fi 2x2 MU-MIMO et le Bluetooth 5.2, pour une couverture du réseau grandement améliorée et des taux de transmission de données bonifiés dans divers scénarios d'utilisation.

De plus, Quectel offre une vaste gamme d'antennes haut de gamme prêtes à l'emploi et personnalisées, pour accroître encore davantage la connectivité sans fil. Les clients peuvent regrouper le module SG560D avec les antennes de Quectel et les services de précertification, ce qui réduit à la fois le coût et le délai de mise sur le marché de leurs appareils intelligents.

Le SG560D sera exposé au salon commercial Embedded World Nuremberg (kiosque 171, hall 5), du 21 au 23 juin 2022.

À propos de Quectel :

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation de l'IdO. Entreprise fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IdO, celles-ci soutenues par une assistance et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale en pleine croissance, composée de plus de 4 000 professionnels, est à l'avant-garde de l'innovation pour les modules cellulaires, GNSS et WiFi/BT, les antennes et la connectivité IdO. Quectel est inscrite à la Bourse de Shanghai (603236.SS) et notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO dans le monde entier.

Pour en savoir plus, consultez le site www.quectel.com, ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Twitter.

