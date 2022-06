À coeur d'homme reconnaît l'ambition novatrice et répondra présent à l'effort de concertation nécessaire lors du déploiement.





Stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale et Rebâtir la confiance 2022-2027

QUÉBEC, le 20 juin 2022 /CNW/ -­­ À coeur d'homme - Réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence était présent lors du lancement, aujourd'hui, de la stratégie gouvernementale intégrée pour contrer la violence sexuelle, la violence conjugale er rebâtir la confiance 2022-2027. Cette stratégie quinquennale veut à la fois mieux accompagner les victimes et prévenir la violence. Nous nous réjouissons particulièrement des mesures visant la prévention puisque cela s'inscrit dans la mission de notre Association et des organismes qui la composent.

Les membres de notre Association ont toujours lancé le message qu'il est PRIMORDIAL d'intervenir plus tôt sur les comportements de violence alors que ceux-ci ne sont pas encore cristallisés. C'est donc avec bonheur que nous accueillons les mesures de la présente stratégie qui visent clairement le travail de prévention à faire auprès des jeunes. Ceci ne fait que confirmer qu'à coeur d'homme continuera son travail de prévention primaire et nous en sommes très fiers.

À coeur d'homme - Réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence applaudit cette ambitieuse stratégie du gouvernement. Il s'agit d'une approche novatrice, inclusive et qui portera fruit, mais qui exigera un haut niveau de consultation, d'implication et de collaboration entre tous les partenaires concernés. Nous croyons en cette approche 360 ainsi qu'aux recommandations du rapport Rebâtir la confiance et comptons nous engager et nous impliquer activement dans cette ambitieuse concertation. Nous sommes cependant conscients qu'une telle stratégie mobilisera beaucoup de ressources et devra être assortie d'un financement suffisant pour la mener à bien.

Enfin, nous félicitons le désir du gouvernement de continuer d'interpeller les auteurs de comportements violents par des campagnes de sensibilisation adaptées. Les 31 organismes d'à coeur d'homme interviennent directement auprès des auteurs et nous sommes très heureux de voir que notre message, celui de tenter rejoindre les auteurs en amont de leurs gestes, a été clairement entendu. La stratégie intégrée lancée aujourd'hui nous semble très prometteuse et comprend des mesures que nous ne pouvons que qualifier de positives et à coeur d'homme participera à sa mise en oeuvre avec plaisir.

