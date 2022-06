Route 138 entre Kahnawake et Montréal (arrondissement de LaSalle) - Une voie ouverte par direction sur le pont Honoré-Mercier durant la fin de semaine du 25 juin

Le ministère des Transports du Québec avise les usagers de la route des principales entraves sur le réseau supérieur de la région métropolitaine pour ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, ces travaux peuvent être annulés ou reportés en...

Le précontrôle est un atout important pour la circulation de biens et de voyageurs à la frontière canado-américaine. Des sites de précontrôle existent déjà à différents aéroports canadiens depuis plusieurs années tandis que nombreux ports maritimes...

Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») tiendra son assemblée annuelle des actionnaires (l'« assemblée ») le lundi 27 juin 2022 à 11 h (heure de l'Atlantique). Les actionnaires inscrits en date du 9 mai 2022 ou leurs fondés de pouvoir dûment nommés...