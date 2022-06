AVIS AUX MÉDIAS - DÉVOILEMENT D'UN PROJET UNIQUE DANS LES BIBLIOTHÈQUES DU QUÉBEC





SAINT-JEAN-BAPTISTE, QC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) convient les représentants des médias au dévoilement d'un nouveau projet de valorisation de la langue française, qui sera déployé sous peu dans les bibliothèques participantes des 17 régions du Québec.

L'événement aura lieu en présence du député de Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre de la Culture et des Communications, M. Louis Lemieux, du président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog, M. Jacques Demers, de la mairesse de Saint-Jean-Baptiste, préfète de la MRC de La Vallée-du-Richelieu et administratrice du conseil d'administration de la FQM, Mme Marylin Nadeau, de la présidente-directrice générale de BAnQ, Mme Marie Grégoire et du porte-parole du projet, l'animateur de radio, de télévision et producteur, Nicolas Ouellet, ainsi que les partenaires ayant contribué à la création et au déploiement de cette activité culturelle originale et rassembleuse.

DATE : Mercredi 22 juin 2022 HEURE : 11 h ENDROIT : Bibliothèque municipale

3090, rue Principale, Saint-Jean-BaptisteQC J0L 2B0

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM)

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) fait entendre la voix des régions du Québec. Convaincue que la force du nombre peut faire la différence, la FQM réunit plus de 1?000 membres répartis sur l'ensemble du territoire québécois. Elle leur accorde une priorité absolue et défend avec détermination leurs intérêts politiques et économiques. Elle favorise l'autonomie municipale, travaille activement à accroître la vitalité des régions et offre un large éventail de services aux municipalités et MRC. Le dynamisme, la créativité, ainsi que l'esprit de concertation et d'innovation qui anime les élus·es municipaux inspirent ses réflexions et façonnent ses actions au quotidien.

À PROPOS DE LA BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC (BANQ)

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois piliers voués à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois. La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre. Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents. La Grande Bibliothèque, située au coeur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques. BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique.

