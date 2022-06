Quectel lance LC76G, un module de positionnement GNSS monobande très performant, avec une très faible consommation électrique





Quectel Wireless Solutions, un fournisseur mondial de solutions pour l'Internet des Objets (IdO), a annoncé aujourd'hui la sortie de son modèle LC76G, un module GNSS monobande compact permettant une localisation rapide et précise, avec une très faible consommation électrique. Le LC76G est déjà passé au stade de la production de masse, avec un approvisionnement suffisant pour satisfaire les besoins du marché mondial du positionnement.

Basé sur la plateforme Airoha AG3352, le LC76G peut en même temps recevoir et traiter les signaux venant de toutes les constellations (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo et QZSS), ce qui, conjointement à la prise en charge de systèmes d'augmentation par satellite (SBAS), permet de considérablement augmenter le nombre de satellites visibles et améliorer la précision de positionnement. Le module LC76G peut recevoir les signaux venant de jusqu'à 47 satellites et offre une précision de positionnement de 1,5 m (CEP50 open-sky), soit une amélioration de 40 % par rapport aux précédentes générations d'appareils.

Disponible en version à coût optimisé ainsi qu'en version à faible consommation, ce dernier consomme moins de 9 mA @3V avec l'ensemble des 4 constellations activées, permettant une réduction de 72 % de la puissance requise par rapport à ce qui était jusque-là nécessaire.

Cela rend le LC76G extrêmement attractif pour les appareils fonctionnant sur batterie comme les traqueurs personnels portables, les traqueurs pour les animaux sauvages et le bétail, les badges de péage, les traqueurs de conteneurs portables, ainsi que tout un éventail de marchés traditionnels comme la mobilité partagée et les traqueurs d'actifs à bas coût.

Intégrant un filtre à onde acoustique interne et un amplificateur à faible bruit, le LC76G peut être connecté directement à une antenne à plaque passive et fournit un filtrage des interférences indésirables, garantissant une excellente performance même lors de déplacements dans des canyons urbains denses.

La technologie AGNSS EPOtm intégrée est prise en charge sur le module LC76G, elle réduit le délai de premier positionnement (TTFF), un démarrage à chaud nécessitant moins d'une seconde, une phase préparatoire moins de 2 secondes, tandis que le démarrage à froid est capable d'obtenir des fix de localisation précis en moins de 15 secondes. Les fix de localisation GNSS plus rapides rendent possible l'utilisation de services de positionnement et de navigation précis, à tout moment et en tout lieu, avec une exigence d'alimentation inférieure à ce qui était précédemment nécessaire.

Alors que EPO nécessite un téléchargement manuel des orbites prévues, le LC76G prend également en charge EASYtm (Embedded Assist System), un système dans le cadre duquel les informations d'orbites prévues sont collectées directement sur les satellites et fournissent des fix accélérés pendant une durée allant jusqu'à 3 jours.

Aussi bien EPO que Easytm sont disponibles pour chaque constellation, permettant un TTFF plus rapide et une réduction de la dépendance vis-à-vis d'une constellation particulière.

Présentant un facteur de forme LCC et une taille ultra-compacte de 10,1 × 9,7 × 2,4 mm, l'encombrement du LC76G est compatible avec d'autres solutions de l'industrie, ainsi qu'avec les anciens modules L76 et L76-LB de Quectel, permettant une migration fluide des designs existants vers la dernière technologie GNSS à faible consommation.

Quectel propose par ailleurs une large gamme d'antennes haute performance, prêtes à l'emploi ou personnalisées, qui améliorent très nettement la connectivité sans fil. Le LC76G de Quectel peut être combiné à une sélection d'antennes GNSS L1 pour satisfaire à des exigences de positionnement variées. Un type de connecteur et une longueur de câble personnalisés, ainsi qu'un design d'antenne et un support de test complets sont également disponibles pour faciliter le développement de produits clients.

Le LC76G sera exposé au salon Embedded World Nuremberg, sur le stand n° 171, dans le hall 5, du 21 au 23 juin 2022.

À propos de Quectel :

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation dans l'IdO. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions pour l'IdO appuyé par un support et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante composée de plus de 4 000 professionnels rythme l'innovation en matière de connectivité cellulaire, GNSS, modules Wifi/BT, antennes et IdO. Quectel est coté à la Bourse de Shanghai (603236.SS) et notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO dans le monde entier.

Pour de plus amples informations : www.Quectel.com, LinkedIn, Facebook et Twitter.

