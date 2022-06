L'automatisation industrielle des biens de consommation emballés, de la logistique, de la gestion de l'eau et des eaux usées améliore l'intégration des TI avec la version 22.0 d'EcoStruxure Automation Expert de Schneider Electric





Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique de la gestion et de l'automatisation énergétique, annonce la version 22.0 d'EcoStruxuretm Automation Expert, qui renforce les capacités du premier système au monde d'automatisation universelle centrée sur les logiciels.

Les biens de consommation emballés, la logistique et la gestion des eaux et eaux usées disposent désormais de capacités d'automatisation de prochaine génération et d'une flexibilité opérationnelle inégalée avec EcoStruxure Automation Expert v22.0., notamment:

des bibliothèques élargies pour les fonctions de segment et les dispositifs de gestion énergétique

une expérience utilisateur optimisée dans l'outil de délais de fabrication

une cybersécurité intégrée renforcée

une assistance pour des formats supplémentaires d'entrée d'ingénierie, notamment DEXPI (basé sur ISO15926) et Excel

Disponible en chinois, anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol, et documentation approfondie

La solution assure également une continuité numérique complète grâce à une intégration aux applications AVEVA. EcoStruxure Automation Expert peut se connecter à AVEVA Engineering et importer des données de conception de l'usine pour une ingénierie de masse automatisée. Il permet également une visualisation évolutive pour la salle de contrôle de l'entreprise en s'intégrant à la plateforme système d'AVEVA.

Découpler le logiciel et le matériel d'automatisation

EcoStruxure Automation Expert offre une flexibilité et un contrôle accrus en permettant de séparer le logiciel d'automatisation du matériel. Les entreprises ne sont donc plus dépendantes d'aucune automatisation industrielle brevetée.

« EcoStruxure Automation Expert est la passerelle numérique entre nos différentes opérations, que nous devons rendre aussi efficientes que possible », déclare Quanjiang Wang, directeur général, Jingkelun. « En dissociant le matériel du logiciel, nous pouvons analyser, éditer et mettre à jour efficacement les systèmes et fournir à nos clients le niveau de flexibilité dont ils ont besoin. Avec son approche ouverte et neutre, EcoStruxure Automation Expert a modifié la nature même des logiciels d'automatisation. »

Beijing Jingkelun, la société technologique spécialisée dans la recherche, le développement et la construction de solutions intelligentes de stockage de la chaîne du froid, a choisi EcoStruxure Automation Expert pour relever les défis d'un marché en pleine évolution. La société voulait réagir en temps réel face aux opportunités et changements du marché, tout en diminuant les coûts de mise en service et de maintenance. Elle voulait également tirer parti de nouvelles technologies afin de renforcer ses services et capacités, et de protéger ses investissements de base.

Avec EcoStruxure Automation Expert, Beijing Jingkelun a atteint:

une réduction de 30 pour cent des délais de mise en service et une maintenance simplifiée

une gestion holistique de systèmes hétérogènes via l'orchestration

un accès verrouillé au code source des blocs fonctionnels

une réutilisation et un conditionnement efficients des objets d'automatisation

Écosystème numérique d'automatisation universelle

En plus de garantir la continuité numérique et une intégration fluide aux logiciels connexes, EcoStruxure Automation Expert permet également à diverses entités, internes aussi bien qu'externes, de fonctionner ensemble afin de créer la meilleure solution répondant à des exigences de marché spécifiques.

EcoStruxure Automation Expert est la première solution au monde d'automatisation universelle, qui fait partie d'un écosystème fonctionnant de manière semblable à un app store dans lequel fournisseurs, utilisateurs finaux et OEM partagent une couche logicielle commune sur leurs technologies. Cette collaboration technologique est stimulée par le développement de solutions d'automatisation portables, interopérables et prêtes à la production que les entreprises industrielles peuvent aisément intégrer, quelle que soit la marque.

Depuis son lancement fin 2020, EcoStruxure Automation Expert a reçu de nombreuses distinctions pour l'innovation et l'excellence du produit. Récemment, EcoStruxure Automation Expert s'est vu décerner le 2022 Engineer's Choice Award dans la catégorie Logiciels: MES, MOM.

« Nos clients continuent de considérer qu'EcoStruxure Automation Expert change la donne pour l'ingénierie et les opérations d'automatisation industrielle », déclare Fabrice Jadot, vice-président principal, automatisation de prochaine génération, Schneider Electric. « La flexibilité et la durabilité industrielles n'ont jamais été aussi importantes, étant donné la volatilité élevée du marché. Avec EcoStruxure Automation Expert, nos clients industriels se rapprochent d'une efficience d'ingénierie à 100 pour cent, ils sont prêts pour une efficacité à 100 pour cent, et sont désormais 100 pour cent tournés vers l'avenir. »

EcoStruxure Automation Expert v22.0 est la dernière d'une série de mises à jour et d'améliorations continues que Schneider Electric propose au marché au moins deux fois par an.

Schneider Electric a été reconnu comme l'entreprise la plus durable en 2021 par Corporate Knights Global 100 Index.

À propos de Schneider Electric

Schneider ambitionne de donner à chacun les moyens de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources, en conjuguant progrès et durabilité pour le bien commun. Nous avons baptisé cette approche Life Is On.

Notre mission est d'être votre partenaire numérique en matière de durabilité et d'efficience.

Nous fournissons des solutions énergétiques et d'automatismes numériques pour l'efficacité énergétique et le développement durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l'énergie, d'automatismes en temps réel, de logiciels et de services, nous proposons des solutions intégrées pour l'habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises internationales. Nous sommes d'ardents défenseurs des normes ouvertes et des écosystèmes de partenariat, fiers de nos valeurs communes d'objectif raisonné, d'inclusivité et de valorisation.

https://www.se.com/ca/en/

Découvrez les toutes dernières perspectives en matière de développement durable, d'électricité 4.0 et d'automatisation de prochaine génération sur Schneider Electric Insights.

