Kavalan lance un nouvel emballage pour son whisky « King Car Conductor »





Le King Car Conductor a remporté l'une des 5 doubles médailles d'or décernées à Kavalan lors de la compétition de San Francisco

TAIPEI, 20 juin 2022 /CNW/ - Le whisky King Car Conductor de Kavalan, lauréat d'une double médaille d'or, présente un nouveau design d'emballage.

Le King Car Conductor a été l'un des cinq produits de Kavalan à remporter une double médaille d'or lors de l'édition 2022 de la San Francisco World Spirits Competition, obtenant ainsi sa quatrième double médaille d'or lors de la compétition.

Lancé pour la première fois en 2011, le King Car Conductor est le premier whisky de Kavalan qui rend hommage à sa société mère, King Car Group. Affiné et mûri à partir de plusieurs tonneaux de chêne, ce produit présente des notes délicates de papaye, de banane et de pomme verte avec des subtilités riches et florales. La conception de l'étiquette présente « King Car Conductor » en caractères semi-cursifs chinois de couleur or, combiné à des lignes fluides faisant référence au mont Snow où Kavalan puise ses eaux de fonte riches en minéraux.

Le 22e édition de la San Francisco World Spirits Competition a attiré les producteurs d'environ 5 000 spiritueux provenant de plus de 40 pays qui ont été évalués par 70 juges, ce qui en fait la plus importante édition de l'événement à ce jour.

Prix décernés à Kavalan lors de l'édition de la San Francisco World Spirits Competition :

Double médaille d'or

King Car Conductor, whisky single malt

Kavalan Podium, whisky single malt

Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Vinho Barrique Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength, whisky single malt

Médaille d'or

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish, whisky single malt

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish, whisky single malt

Kavalan Solist Fino Sherry Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Brandy Single Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Amontillado Sherry Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist PX Sherry Cask Strength, whisky single malt

Doubles médailles d'or ou distinctions plus prestigieuses pour le whisky single malt King Car Conductor au fil des ans :

Double médaille d'or 2015

Double médaille d'or et prix « Best Other Single Malt » en 2018

Double médaille d'or 2021

Double médaille d'or 2022

À propos de la distillerie Kavalan

La distillerie Kavalan, établie dans le comté de Yilan, est à l'avant-garde de l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, qui est vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, provient des eaux de fonte du mont Xueshan et est mis en valeur par les brises de la mer et de la montagne. Tous ces éléments s'harmonisent pour créer la signature crémeuse de Kavalan. Notre distillerie, dont l'appellation est tirée de l'ancien nom du comté de Yilan, est appuyée par près de 40 ans d'expérience de la fabrication de boissons acquise par sa société mère, King Car Group. Nous avons récolté plus de 650 médailles d'or ou mentions plus prestigieuses dans le cadre de concours où la concurrence est parmi les plus vives de l'industrie. Consultez le www.kavalanwhisky.com

