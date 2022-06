Entrepôts de la SAQ : à des années-lumière d'Amazon





MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - La section locale 3535 du SCFP, qui représente les 1000 salarié(e)s de la Société des alcools du Québec (SAQ) travaillant dans les entrepôts ainsi que ceux affectés à l'approvisionnement des succursales, affirme que la livraison à domicile n'aura rien à voir avec les méthodes utilisées chez Amazon. Celle-ci sera offerte par la société d'État dès l'an prochain et comportera une multitude de points positifs.

Tout d'abord, contrairement à la multinationale, les profits de la SAQ appartiennent à l'État québécois et ne servent pas à enrichir des ultra-riches de ce monde. De plus, les livraisons à domicile seront effectuées par personnes syndiquées bénéficiant de bonnes conditions de travail.

Également, le transfert progressif des employé(e)s de l'entrepôt de la SAQ.com vers le centre de distribution de Montréal comporte des avantages pour toutes les parties, notamment pour la clientèle en ligne qui aura accès à un plus vaste choix de produits.

Quant à la centaine de travailleuses et travailleurs concerné(e)s, ils et elles verront leur rémunération bonifiée de 20 % et profiteront aussi des autres gains syndicaux obtenus par leur nouvelle unité d'accréditation à la suite de la grève du mois mai dernier.

« La mise en place d'un projet de livraison à domicile ainsi que le transfert des employé(e)s qui préparent les commandes en ligne vers l'entrepôt principal étaient deux demandes syndicales. Nous nous réjouissons de ces avancées. Alors je vous assure que la SAQ.com ne deviendra pas un Amazon québécois. C'est faire de la désinformation que d'affirmer cela », a déclaré Joël Latour, président du SCFP 3535.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente 3475 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

