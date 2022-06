Le Collège Ahuntsic offrira un tout nouveau DEC en agriculture urbaine





MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW/ - Après avoir travaillé pendant plus de deux ans sur la proposition d'un nouveau programme d'études collégiales en Gestion et technologies d'entreprise agricole - profil Agriculture urbaine, le Collège Ahuntsic est fier d'annoncer qu'il se voit autorisé par le ministère de l'Enseignement supérieur à offrir celui-ci.

Le Collège vise à accueillir la première cohorte d'étudiantes et d'étudiants de ce programme au plus tôt à l'automne 2024. Ce tout nouveau DEC proposera une formation technique adaptée aux nouvelles réalités de l'industrie agricole et contribuera à répondre à de multiples enjeux touchant le Québec. En effet, les changements climatiques rappellent l'importance d'une agriculture intelligente, a fortiori dans les régions métropolitaines. Or, la pénurie de main-d'oeuvre ainsi que les coûts élevés de la production à petite échelle incitent l'industrie à repenser les processus en adoptant de nouvelles solutions telles que l'automatisation et la robotisation.

Au cours de leur cheminement, les étudiantes et les étudiants acquerront une expertise en conception et opération des systèmes de production, ainsi que des connaissances sur la récolte et sur la transformation maraîchère ou animalière dans un contexte urbain. Y seront aussi étudiés les petits espaces intérieurs (serres verticales ou chambres environnementales), les tours d'édifices et les terrains extérieurs de faible envergure. La gestion du bétail, quant à elle, sera remplacée par l'entretien de culture d'insectes (entomoculture) ou de champignons (myciculture). Le programme initiera également ses étudiantes et ses étudiants à la gestion responsable et intelligente dans un souci constant d'optimiser les ressources, de minimiser l'empreinte écologique et de valoriser la biomasse générée.

Le Collège Ahuntsic, qui possède une offre de programmes apparentés (techniques en génie, biotechnologies et gestion), détient une longueur d'avance considérable en matière d'expertise et plusieurs de ses enseignants travaillent depuis un bon moment sur des projets intimement liés à l'agriculture urbaine.

Ce nouveau programme innovateur en agriculture urbaine aura de multiples effets dans le développement du secteur de l'agriculture, et ce partout au Québec. Le projet est d'ailleurs appuyé par plusieurs entreprises de l'industrie, un grand nombre d'institutions du milieu éducatif ainsi que des organisations municipales et citoyennes.

La formation sera offerte en majeure partie dans les locaux et sur les terrains du Collège. Les installations déjà présentes, telles que les serres, jardins et toits verts, seront utilisées et bonifiées afin d'assurer un milieu d'apprentissage de grande qualité. Par ailleurs, des discussions sont déjà en cours afin d'élargir les lieux d'études à l'extérieur du Collège, notamment en ce qui concerne les stages que devront faire les étudiantes et les étudiants.

SOURCE Collège Ahuntsic

Communiqué envoyé le 20 juin 2022 à 14:58 et diffusé par :