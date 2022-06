Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique - Plus de 3,7 M$ en soutien à un projet touristique en Gaspésie





Sainte-Anne-des-Monts, QC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, est heureux d'annoncer, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, l'attribution d'une aide financière de 3 765 500 $ au musée Exploramer pour lui permettre de bonifier l'expérience offerte aux visiteurs.

Cette contribution gouvernementale est issue du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique du ministère du Tourisme.

Elle permettra à Exploramer d'améliorer son offre de service grâce à de nouveaux aménagements. Située à mi-chemin entre Rimouski et Gaspé, l'institution muséale a pour mission de sensibiliser les publics à la préservation et à la connaissance du milieu marin du Saint-Laurent.

Soutenir les projets d'investissement à valeur ajoutée des entrepreneurs fait partie des priorités du gouvernement du Québec. L'objectif : favoriser le développement d'une offre touristique encore plus innovante et durable pour assurer la pérennité, la croissance et la compétitivité de l'industrie touristique québécoise à l'international.

Citations :

« Plus que jamais, le Québec doit se démarquer et proposer une offre touristique innovante, en phase avec les attentes des voyageurs, afin de consolider sa position comme destination de calibre mondial. Je sais que nos entreprises touristiques partagent cette vision et sont déterminées à contribuer au développement de ce secteur essentiel pour notre économie. Grâce au Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, le gouvernement du Québec entend soutenir leurs ambitions et faire en sorte qu'elles deviennent de véritables vecteurs de croissance pour leur région et le Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Exploramer est un trésor à découvrir en Gaspésie. Cette organisation déborde de créativité et offre des expériences touristiques diversifiées et uniques, alliant conservation, alimentation et apprentissage. Petits et grands y trouveront leur bonheur et en apprendront beaucoup sur l'importance de conserver le milieu marin du fleuve Saint-Laurent. Je me réjouis de cette annonce, qui démontre la volonté de notre gouvernement d'appuyer les initiatives porteuses et structurantes de toutes les régions du Québec. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches.

« La nouvelle d'aujourd'hui est structurante non seulement pour Exploramer, mais aussi pour toute la Gaspésie. Le projet qui sera réalisé ici permettra d'offrir un produit touristique original, innovant, tendance et cadrant avec notre mission scientifique. Le thème des requins est d'actualité et attirant, et nous en sommes très fiers! »

Gilles Thériault, président d'Exploramer

Faits saillants :

Exploramer reçoit également un soutien financier de 376 000 $ du ministère de la Culture et des Communications pour le renouvellement de son expérience muséale.

Les objectifs du PARIT sont les suivants :



soutenir l'adaptation de l'offre des entreprises touristiques;



renforcer le développement et la consolidation d'attraits touristiques présentant un effet structurant pour leur région;



appuyer des projets qui favorisent la rétention des Québécois ou qui motivent les déplacements;



accroître la vitalité économique et sociale des communautés et des régions par le développement d'une offre touristique durable, originale et diversifiée;



hausser l'adoption de bonnes pratiques des entreprises en matière de responsabilité sociale.





L'aide financière s'inscrit dans la mise en oeuvre du Cadre d'intervention touristique 2021-2025 : Agir aujourd'hui. Transformer demain., qui vise à appuyer le développement de projets majeurs et de diversification.

