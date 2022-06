Inauguration du site archéologique Cartier-Roberval - Le site de la première colonie française en Amérique du Nord mis en valeur





QUÉBEC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, accompagnée du Chef responsable de la culture et du patrimoine de la Nation huronne-wendat, monsieur Carlo Gros-Louis et de la présidente directrice générale de la Commission de la capitale nationale, madame Marie Claire Ouellet, a procédé à l'inauguration du site archéologique Cartier-Roberval à la suite d'importants travaux de conservation et de mise en valeur de ce lieu historique ayant accueilli la première colonie française en Amérique du nord.

Ancré sur les récits humains autochtones et français, le site valorisé propose d'offrir une expérience s'articulant autour de la rencontre et le dialogue des cultures.

Lancé en 2018, ce projet a permis la création d'un parcours d'interprétation, la construction d'un bâtiment d'accueil et l'aménagement d'une passerelle d'observation qui offrira un point de vue panoramique sur le site, le fleuve St-Laurent et l'embouchure de la rivière du Cap Rouge. Le parcours d'interprétation est appuyé par une expérience en réalité augmentée permettant de visualiser le site tel qu'il était à l'époque où les lieux étaient occupés par Jacques Cartier et Jean-François de La Rocque de Roberval, 70 ans avant la fondation de Québec.

« Le site archéologique Cartier-Roberval revêt une importance capitale dans notre histoire, car il est le berceau de la première colonie française sur le continent et met en lumière la rencontre entre les communautés autochtones et les premiers colons français. C'est pourquoi il était primordial pour nous de le protéger et de permettre sa découverte par tous les citoyens », a affirmé madame Guilbault.

« Je me réjouis de l'inauguration du site archéologique Cartier-Roberval qui nous permet de mieux comprendre d'où nous venons, mais aussi en raison du développement conjoint avec la nation huronne-wendat. Le site viendra s'ajouter à une offre touristique déjà importante pour la région », a souligné le ministre responsable des Affaires autochtones, monsieur Ian Lafrenière.

« Le ministère de la Culture et des Communications est fier d'avoir mis son expertise à contribution depuis la découverte du site archéologique Cartier-Roberval et nous continuerons d'être présents pour la conservation de ce site exceptionnel et pour la protection de notre histoire, qui est d'une richesse inestimable », a affirmé la ministre de la Culture et des Communications, madame Nathalie Roy.

« La Nation huronne-wendat est fière d'avoir participé aux travaux archéologiques sur ce site qui est intimement lié à l'histoire des premières rencontres entre les Européens et les Autochtones. Je me réjouis de savoir que tous les visiteurs du site archéologique Cartier-Roberval pourront maintenant découvrir et s'imprégner d'une importante période de notre riche histoire collective », a mentionné le Chef Carlo Gros-Louis, responsable de la culture et du patrimoine de la Nation huronne-wendat.

La Commission de la capitale nationale a assuré la maîtrise d'oeuvre du projet de mise en valeur et de conservation. C'est également à la Commission que revient l'exploitation des lieux.

