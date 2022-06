Nominations au conseil d'administration d'Espace MUNI





BROSSARD, QC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de son assemblée générale annuelle, qui s'est tenue virtuellement le 17 juin 2022 en matinée, Espace MUNI est heureux de dévoiler la composition de son nouveau conseil d'administration.

Les nouveaux membres qui siègeront au conseil d'administration cette année sont Isabelle Bleau, Gabrielle Garand et Amélie Landry. Ces nouvelles collaboratrices assureront un dialogue avec les municipalités membres d'Espace MUNI afin de traduire leurs réalités locales et régionales ainsi que d'identifier des pistes d'action et d'accompagnement des actrices et des acteurs municipaux.

Citation

« À titre de présidente du conseil d'administration d'Espace MUNI, je suis honorée à l'idée de travailler avec cette équipe diversifiée au cours de la prochaine année. L'implication de ces nouveaux membres au sein du conseil d'administration sera une précieuse contribution au développement de l'organisme et soutiendra l'avancement de l'action sociale et municipale sur tout le territoire québécois. »

- Madame Doreen Assad, présidente d'Espace MUNI et mairesse de la Ville de Brossard

Espace MUNI tient également à souligner la contribution de Manon Leblanc et Délisca Ritchie-Roussy, membres sortants du conseil d'administration.

Pour connaître la composition du conseil d'administration d'Espace MUNI, visiter le site internet à l'adresse suivante : www.espacemuni.org

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS). Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

