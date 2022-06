Les Prix ESPACE MUNI 2022 récompensent six initiatives municipales inspirantes et un citoyen engagé dans sa communauté





BROSSARD, QC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Espace MUNI est heureux de dévoiler les sept récipiendaires des Prix Espace MUNI 2022.

La cérémonie de remise des prix, qui avait lieu le 17 juin 2022 à 11 h en formule virtuelle, a permis de reconnaître des initiatives inspirantes et le travail des actrices et acteurs du milieu municipal pour le développement d'un milieu de vie favorable au mieux-être de la collectivité.

Un total de six candidatures a été retenu par le jury, dans les catégories « Intelligence collective », « Vivre ensemble » et « Leader engagé ». Un prix spécial de reconnaissance a également été décerné à la MRC d'Abitibi-Ouest qui s'est distinguée grâce à un projet tentaculaire à large impact pour sa population.

LES 3 RÉCIPIENDAIRES DANS LA CATÉGORIE « INTELLIGENCE COLLECTIVE »

Festival communautaire Nöktanbul

Batiscan - Mauricie

Tirant sa force de la collaboration de plusieurs actrices et acteurs de la communauté, le Festival Nöktanbul de Batiscan a été créé par et pour la population de la région. Cet événement, dont la programmation inclusive met de l'avant les arts vivants et visuels sous une forme immersive et insolite, convie les familles à vivre une expérience originale, dans divers lieux de Batiscan, en octobre de chaque année. Très apprécié du public, ce projet communautaire a pour objectif de faire découvrir la fête de l'Halloween sous un angle différent et novateur. Il a permis une amélioration de la cohésion sociale et du sentiment d'appartenance, tout en créant un milieu attractif pour toutes et tous via l'amélioration des services et structures de la municipalité de Batiscan.

Virage accessibilité citoyenne

Saint-Félix-de-Valois - Lanaudière

Avec comme objectif principal de mettre les citoyennes et citoyens au coeur des décisions de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois, l'initiative Virage accessibilité citoyenne a permis la tenue de quatre consultations publiques, la création de quatre comités citoyens, la diffusion des séances du conseil municipal en ligne, ainsi que l'ajout de café-causeries du conseil municipal. La rétroaction directe des citoyennes et citoyens sur les tables décisionnelles et la présence des organismes dans la programmation ont permis de générer des projets ayant une plus grande portée et qui sont attendus par l'ensemble de la population : famille, personnes ainées, tout-petits, population marginalisée, etc. Les impacts de l'initiative sont visibles au sein de la population, on peut remarquer un sentiment de fierté générale chez les citoyennes et citoyens.

Cartes à bouger

Longueuil - Montérégie

Pour favoriser le déconfinement social et le rétablissement physique des personnes aînées qui ont été durement touchées par la pandémie, la Ville de Longueuil et ses différents partenaires ont créé le jeu Cartes à bouger. Distribué gratuitement dans les arrondissements, ce jeu très simple permet, entre autres, de redécouvrir et de se réapproprier avec envie les parcs et espaces verts. Les Cartes à bouger offrent différentes propositions d'exercices sécuritaires, des conseils pour améliorer les saines habitudes de vie et des suggestions de lieux sur le territoire où il est possible de réaliser diverses activités intéressantes qui respectent les capacités de chacune et chacun. Des informations sur les services offerts aux personnes aînées sur le territoire de la Ville de Longueuil se retrouvent également dans le jeu de cartes.

LES 2 RÉCIPIENDAIRES DANS LA CATÉGORIE « VIVRE ENSEMBLE »

Un sentier de nature, de convivialité et de culture

Sainte-Pétronille - Capitale-Nationale

À la suite d'un sondage administré auprès des citoyennes et citoyens, l'une des priorités de la population de Sainte-Pétronille était claire : pouvoir parcourir des sentiers sécuritaires et multigénérationnels hors rues et bien aménagés. D'où l'arrivée dans la municipalité de Sainte-Pétronille du Sentier de nature, de convivialité et de culture, un projet de collaboration permettant à la population de se promener, en toute sécurité, dans le boisé adjacent à l'église. Avec sa pente de 7 %, le sentier est accessible et permet aux personnes à mobilité réduite, aux personnes aînées, ainsi qu'aux familles avec leur poussette de le parcourir aisément afin de profiter du ruisseau, de la passerelle et du chant des oiseaux. L'art public s'y est même aménagé un nid grâce à un parcours d'exposition d'oeuvres. Ce lieu rassembleur est accessible à l'ensemble des citoyennes et citoyens, et ce, peu importe leur condition physique ou leur statut social.

Zone piétonne

Rouyn-Noranda - Abitibi-Témiscamingue

Issue de la collaboration entre la Ville de Rouyn-Noranda, la Société de développement commercial du centre-ville de Rouyn-Noranda et plusieurs autres actrices et acteurs de la communauté, l'initiative Zone piétonne a permis la transformation du Quartier Centre, une partie névralgique du territoire desservi par la ville, en espace piéton animé. Les objectifs principaux du projet sont de revaloriser, animer et dynamiser le centre-ville, de favoriser l'achat local, de sécuriser l'espace public pour les citoyennes et citoyens en temps de pandémie, d'encourager le transport actif et collectif et de mettre en valeur les commerces tout en impliquant le milieu. Grâce à l'ambiance festive se dégageant du lieu, la population se l'est rapidement approprié.

LE LAURÉAT DANS LA CATÉGORIE « LEADER ENGAGÉ »

Gilbert Guérin

Saint-Élie-de-Caxton - Mauricie

Citoyen de Saint-Élie-de-Caxton depuis l'an 2000, Gilbert Guérin est un bénévole impliqué dans sa communauté. Plus que généreux de son temps et soucieux des détails, M. Guérin a notamment contribué à la mise sur pied de nombreux comités dans sa communauté qui traitent d'écologie, de politique et de culture. Ce dernier a le souci d'unir les gens et de permettre à chacune et chacun de faire ressortir leurs talents et de développer leur sentiment d'appartenance en organisant, entre autres, des événements gratuits où toutes et tous sont conviés. Grâce à ces moments de rencontre, les gens de la municipalité apprennent à se côtoyer, à mieux se connaître et à s'entraider. Une chose est certaine, toute la population de Saint-Élie-de-Caxton bénéficie des talents du généreux bénévole qu'est Monsieur Gilbert Guérin !

LE RÉCIPIENDAIRE DU PRIX DE RECONNAISSANCE

La Grande Séduction, c'est nous !

MRC Abitibi-Ouest - Abitibi-Témiscamingue

En octobre 2021, devant l'importante pénurie de personnel infirmier, l'offre de service en santé est réduite de façon significative sur le territoire de la MRC Abitibi-Ouest. Face à cet enjeu, la MRC travaille alors conjointement avec différents partenaires du milieu à l'élaboration d'un projet rassembleur permettant la mise en oeuvre de solutions structurantes qui aideront à renforcer l'attraction, la fidélisation et l'installation permanente « d'un nouveau voisinage » sur le territoire. C'est à ce moment que naît l'initiative « La Grande Séduction, c'est nous ! ». Cette initiative est le reflet de la détermination des gens de la MRC Abitibi-Ouest à se donner des soins de santé de qualité, dans un milieu accueillant et sur un territoire vivant.

Espace MUNI tient à réitérer ses plus sincères félicitations à tous les récipiendaires de l'édition 2022 des Prix Espace MUNI!

À propos d'Espace MUNI

Espace MUNI est une organisation à but non lucratif née de la fusion entre le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS). Forte d'un réseau regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l'organisation poursuit l'objectif d'offrir un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

