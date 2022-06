Réserve faunique La Vérendrye - Le camping Baie-des-Sables fait peau neuve





VAL D'OR, QC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, et la directrice de la réserve faunique La Vérendrye, Mme Johanne Vienneau, inaugurent aujourd'hui les nouveaux aménagements du camping Baie-des-Sables, réalisés grâce à un investissement de 1,75 million $.

«?Le gouvernement du Québec est heureux d'avoir investi dans le réaménagement d'une destination de pêche et d'un attrait touristique aussi importants pour l'Abitibi. Ces travaux ainsi que la construction dès cet été de huit nouvelles unités de prêt-à-camper Étoile et la prolongation de la rampe de mise à l'eau au coût de 700 000 $ permettront au camping Baie-des-Sables de faire rayonner encore davantage les joyaux naturels de notre belle région. Les amoureux de pêche aux dorés vont se sentir chez eux », s'est réjoui le ministre Pierre Dufour.

« Les emplacements réaménagés offrent une belle intimité ainsi que tout l'espace nécessaire pour accueillir non seulement les équipements de camping, mais aussi la chaloupe des passionnés de pêche qui viendront s'y installer. Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec pour sa contribution à la mise en valeur de la richesse de la réserve faunique La Vérendrye?», a souligné la directrice Johanne Vienneau.

Une reconfiguration du camping et de nouvelles installations

Le camping Baie-des-Sables, en bordure du majestueux Grand Lac Victoria qui fait plus de 60 km de long, a récemment subi une transformation complète. Les 41 emplacements de camping ont été reconfigurés et les infrastructures améliorées afin de bonifier l'expérience des visiteurs.

Les sites sont situés à proximité d'un bloc sanitaire et d'une station de vidange. En plus d'un coin feu avec une grille pour la cuisson, chaque emplacement peut accueillir un véhicule récréatif de grande taille ainsi qu'une remorque. Une rampe de mise à l'eau est aussi à la disposition de ceux qui viennent avec leur chaloupe. Elle sera d'ailleurs prolongée pour faciliter l'accès en eau basse. Autrement, les pêcheurs peuvent louer chaloupe et moteur à même le camping pour avoir une chance de récolter le doré ou simplement profiter du lac.

On compte parmi les nouvelles installations à venir cet été au camping Baie-des-Sables huit nouvelles unités de prêt-à-camper Étoile. Ces emplacements de camping clés en main offrent plus de hauteur, plus de rangement et plus de capacité d'accueil que le modèle de prêt-à-camper traditionnel. Les amoureux de plein air seront charmés par la luminosité et la grande galerie de cet espace vivant et entièrement repensé qui fait le bonheur des familles. D'ailleurs, ces dernières ne seront pas en reste puisque la location de kayak et de planche à pagaie sera également offerte au courant de la saison estivale directement au camping.

Un abri moustiquaire ainsi qu'un grand foyer extérieur feront eux aussi partie du nouveau décor du camping Baie-des-Sables, favorisant les rassemblements spontanés et les rencontres mémorables.

Pour télécharger les photos du camping Baie-des-Sables : https://we.tl/t-t2NumB8Leo

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Communiqué envoyé le 20 juin 2022 à 14:39 et diffusé par :