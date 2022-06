Les entreprises peuvent maintenant présenter une demande dans le cadre de l'Initiative quantique régionale dans le Sud de l'Ontario





Plus de 23 millions de dollars disponibles sur six ans pour commercialiser des technologies quantiques

OTTAWA, ON, le 20 juin 2022 /CNW/ - La technologie quantique est à la fine pointe de la science et de l'innovation et elle aura une incidence transformatrice sur des secteurs clés, tels que l'informatique, les communications et la sécurité. Afin de s'assurer que les entrepreneurs canadiens sont bien placés pour profiter de ces possibilités, le gouvernement du Canada fait des investissements stratégiques pour développer des technologies, des entreprises et des talents prêts pour accueillir la technologie quantique, et consolider le leadership mondial du Canada dans ce domaine.

Aujourd'hui, l'honorable Helena Jaczek, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique du Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), a annoncé que les entreprises peuvent maintenant présenter une demande dans le cadre de l'Initiative quantique régionale (IQR) dans le Sud de l'Ontario. FedDev Ontario fournit plus de 23 millions de dollars sur six ans pour aider les entreprises admissibles à faire évoluer et à commercialiser leurs produits et leurs solutions quantiques sur les marchés nationaux et mondiaux. Cet investissement constitue une étape importante pour faire progresser la Stratégie quantique nationale.

Des contributions remboursables pouvant atteindre 5 millions de dollars seront versées à des projets qui comprennent une vaste gamme d'activités en vue de démontrer, de commercialiser et de mettre à l'échelle les technologies, les solutions et les entreprises canadiennes du secteur quantique. Les exemples de projets comprennent des démonstrations technologiques orientées vers la croissance du marché, la commercialisation visant à introduire de nouvelles technologies sur le marché, le développement des entreprises et le renforcement des capacités et l'adoption des technologies quantiques.

Les demandes sont maintenant acceptées jusqu'au 20 septembre 2022. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les critères d'admissibilité et les coûts admissibles, ou pour présenter une demande dans le cadre de l'Initiative quantique régionale, visitez le page Web de FedDev Ontario.

Citations

« Le Sud de l'Ontario compte de nombreux avantages concurrentiels, notamment des centres de recherche de pointe et des entreprises du secteur quantique à fort potentiel, et il est bien placé pour connaître des percées dans le domaine quantique. Le lancement de l'Initiative quantique régionale fournira aux entreprises de ce secteur l'appui dont elles ont besoin pour commercialiser leurs technologies et les mettre sur le marché, ce qui contribuera à faire du Canada un chef de file mondial de l'évolution des technologies quantiques. »

- L'honorable Helena Jaczek, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario.

« La science quantique transformera la façon dont tout ce qui nous entoure est conçu et mis au point. Ainsi, elle a le potentiel de faire croître l'économie de manière incroyable et de créer des milliers d'emplois bien rémunérés. Le gouvernement, par l'entremise d'importants investissements et de la Stratégie quantique nationale, est fier d'amplifier les forces du Canada et de confirmer sa place comme chef de file dans ce domaine. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

Faits en bref

La science quantique est l'étude, la manipulation et le contrôle des systèmes à l'échelle atomique et subatomique. Elle peut mener à des technologies transformatrices dans des domaines tels que l'informatique, la détection, les communications sécurisées et le développement de matériaux de pointe.

Les secteurs potentiels de la technologie quantique pour les projets financés peuvent inclure : les ordinateurs quantiques, les logiciels quantiques, les capteurs quantiques, les communications quantiques et les matériaux quantiques.

Le budget de 2021 annonçait un engagement de 360 millions de dollars du gouvernement du Canada en vue de lancer une Stratégie quantique nationale (SQN) pour appuyer une industrie quantique canadienne dynamique et aider à constituer la main-d'oeuvre nécessaire pour consolider le leadership mondial du Canada dans ce secteur en pleine croissance.

en vue de lancer une Stratégie quantique nationale (SQN) pour appuyer une industrie quantique canadienne dynamique et aider à constituer la main-d'oeuvre nécessaire pour consolider le leadership mondial du dans ce secteur en pleine croissance. Le gouvernement du Canada aide déjà les entreprises canadiennes à mettre leurs technologies en marché - y compris grâce à des investissements au titre du programme Solutions innovatrices Canada d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), des programmes Défi du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et du programme de l'Initiative quantique régionale (IQR) offert par l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l' Ontario .

