BEAUHARNOIS, QC, le 20 juin 2022 /CNW/ - Le député de Beauharnois, Claude Reid, est fier d'annoncer, au nom du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, et de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, l'inauguration de la Maison régionale pour jeunes adultes polyhandicapés (MRJAP) de la Montérégie.

Annexée au CHSLD Cécile-Godin de Beauharnois, qui détient déjà l'expertise des soins de longue durée, la nouvelle unité accueillera 10 jeunes adultes présentant des déficiences multiples, intellectuelles et physiques notamment, engendrant des limitations fonctionnelles importantes.

La MRJAP se veut avant tout un milieu de vie adapté à la clientèle où les soins et les services sont dispensés dans un cadre chaleureux et humain. Elle sera un lieu unique au Québec permettant de répondre aux besoins de développement, de maintien et de stimulation des jeunes adultes polyhandicapés et contribuant à maintenir la fréquentation scolaire de ces jeunes.

Outre la salle commune, la salle d'exercice et celle de réadaptation, on y trouvera différents espaces individuels qui favoriseront les apprentissages de la personne hébergée. Certains seront réservés aux rencontres familiales et des espaces extérieurs avec équipements adaptés pourront accueillir les activités de groupe.

Le projet est dirigé et est sous la responsabilité du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest, en collaboration avec ceux de la Montérégie-Est et de la Montérégie-Centre.

Citations :

« Je suis très heureux de l'inauguration de cette nouvelle maison. Depuis le début de notre mandat, notre gouvernement a déployé plusieurs efforts pour bonifier l'offre de service sur le terrain pour les jeunes adultes polyhandicapés, qui ont des besoins spécifiques, et leur famille. Cette nouvelle maison, adaptée aux besoins de cette clientèle, leur offrira un milieu permettant de bonifier leur qualité de vie. Merci à toutes les équipes de la Montérégie qui veillent au mieux-être des personnes en situation de vulnérabilité. Votre rôle est essentiel. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« L'inauguration de cette maison est une excellente nouvelle. Je suis très fière de soutenir les efforts des équipes de la Montérégie afin d'offrir ce modèle d'hébergement au Québec, qui offre des services d'intervention spécialisés aux jeunes adultes polyhandicapés, tout en créant des liens avec la clientèle âgée en perte d'autonomie. De plus, ce modèle d'hébergement favorise le lien avec la communauté dans un environnement novateur adapté aux besoins de cette clientèle. C'est un projet porteur pour les familles et la communauté de la Montérégie. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Les équipes des CISSS de la Montérégie attendaient avec impatience cette Maison régionale pour jeunes adultes polyhandicapés. Je suis très heureux de participer à son inauguration aujourd'hui, et surtout très fier de l'accueillir dans le comté de Beauharnois. Les usagers pourront profiter d'une gamme variée d'interventions spécialisées, dans des lieux adaptés à leurs besoins, au coeur de leur communauté. En leur nom, merci à tous et toutes pour votre implication et votre dévouement. »

Claude Reid, député de Beauharnois

Faits saillants :

Le coût total de la construction de la MRJAP représente un investissement global de 9,8 millions $ assumé en majeure partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui accorde un financement non récurrent de 9,1 millions $ au volet immobilier. Le CISSS de la Montérégie-Ouest assumera les coûts de fonctionnement de l'unité.

Rappelons que les travaux d'agrandissement du Centre d'hébergement Cécile-Godin avaient débuté en novembre 2020.

Ce projet s'inscrit en parfaite cohérence avec la toute première Politique en matière d'hébergement et de soins de longue durée déposée en 2021.

