Le gouvernement du Canada annonce un financement pour la construction d'un nouveau centre de la nature à Bradford West Gwillimbury

BRADFORD WEST GWILLIMBURY, ON, le 20 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Tony Van Bynen, député de Newmarket--Aurora, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un financement fédéral de plus de 4,1 millions de dollars pour la construction d'un nouveau centre de la nature dans la zone de conservation de Scanlon Creek.

De conception universellement accessible et à émissions de carbone nulles, le nouveau Centre de la nature de Scanlon Creek servira de centre communautaire où les résidents de tous âges et de toutes capacités pourront profiter de programmes axés sur la nature et l'environnement, afin de s'informer sur les changements climatiques et de favoriser l'action. La construction du nouveau bâtiment de 750 mètres carrés permettra également à la Lake Simcoe Conservation Foundation de collaborer avec la Lake Simcoe Conservation Authority pour répondre aux besoins des collectivités environnantes en pleine croissance et d'offrir un accès plus équitable aux groupes marginalisés.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,1 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Citations

« Le lac Simcoe est l'un des lacs emblématiques de l'Ontario. Le nouveau Centre de la nature de Scanlon Creek, à Bradford West Gwillimbury, offrira à tous les résidents un endroit où ils pourront en apprendre davantage sur l'écosystème du lac, sur la lutte contre les changements climatiques et sur les mesures que nous pouvons prendre pour créer une collectivité plus saine. »

Tony Van Bynen, député de Newmarket--Aurora, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes absolument ravis que ce projet passionnant ait été sélectionné pour un financement. Le Centre de la nature de Scanlon Creek créera l'espace idéal pour que les communautés du bassin versant puissent explorer les nombreuses possibilités de participer à un apprentissage pratique et de nouer un lien avec la nature. Cet investissement important confirme notre compréhension que notre santé collective est inexplicablement liée à la santé de nos écosystèmes. En plein coeur de la nature, cette nouvelle installation servira également d'excellent site de démonstration et d'outil d'enseignement pour notre principal partenaire, la Lake Simcoe Region Conservation Authority, afin de former les étudiants et les visiteurs dans le but d'inspirer de futurs champions de l'environnement. Nous remercions le gouvernement fédéral, le ministre LeBlanc et le député Van Bynen pour cette merveilleuse occasion. »

Cheryl Taylor, directrice exécutive, Lake Simcoe Conservation Foundation

Faits en bref

Le programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il fournit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des rénovations, des réparations ou des améliorations écologiques et accessibles de bâtiments communautaires publics existants et pour la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui desservent des collectivités mal desservies et ayant de grands besoins, partout au Canada .

. Il fournit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des rénovations, des réparations ou des améliorations écologiques et accessibles de bâtiments communautaires publics existants et pour la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui desservent des collectivités mal desservies et ayant de grands besoins, partout au . Au moins 10 p. 100 du financement est alloué à des projets desservant les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones des centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales ou régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs sont invités à présenter leurs demandes sur le site Web d'Infrastructure Canada.

Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour une économie et un environnement sains.

comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour une économie et un environnement sains. Le gouvernement du Canada prend des mesures énergiques et immédiates pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre les changements climatiques, tout en renforçant notre économie grâce à des emplois durables et à une croissance industrielle propre. Le Plan de réduction des émissions de 2030 est une feuille de route ambitieuse et réalisable qui décrit, secteur par secteur, la voie à suivre pour que le Canada atteigne son objectif de réduction des émissions de 40 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, et pour que nous parvenions à la carboneutralité d'ici 2050.

Liens connexes

