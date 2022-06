La Banque Nationale du Canada dévoile le rapport L'avantage familial - printemps 2022





Les performances des sociétés canadiennes contrôlées par des familles et cotées en bourse continuent de dépasser celles des sociétés à actionnariat diffus

MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW/ - La Banque Nationale du Canada a publié aujourd'hui son rapport L'avantage familial - printemps 2022, qui présente les caractéristiques distinctives des entreprises familiales grâce à une analyse de 44 sociétés canadiennes sous contrôle familial ou de fondateurs. Le rapport démontre la performance supérieure à long terme des entreprises familiales canadiennes cotées en bourse.

Cette année, la publication présente les perspectives de trois chefs d'entreprise de fleurons canadiens sur la scène mondiale : Dani Reiss (Canada Goose), Karinne Bouchard (Alimentation Couche-Tard) et Jean, Antoine et Frédéric Chagnon (Lallemand). La publication comprend également deux perspectives internationales sur les entreprises à contrôle familial, le point de vue d'un investisseur international aguerri, Arjun Khullar (GIC), et le point de vue européen de Charles Paris de Bollardière (TotalEnergies, 2009-2021).

Faits saillants :

Le rapport présente l'Indice BNC des entreprises familiales (ci-après avec rendement total), calculé par S&P Dow Jones Indices, qui suit et mesure la performance des entreprises canadiennes contrôlées par des familles et des fondateurs par rapport à l'indice composé S&P/TSX (ci-après avec rendement total), le principal indice boursier canadien.

De juin 2005 à juin 2021, l'Indice BNC des entreprises familiales a enregistré un rendement cumulatif de 325,1 % , contre 221,9 % pour l'indice composé S&P/TSX ( 9,4 % contre 7,6 % en termes annualisés).

, contre pour l'indice composé S&P/TSX ( contre en termes annualisés). Bien que nous mesurions l'Indice BNC des entreprises familiales sur un horizon à long terme, car nous soulignons la capacité des sociétés contrôlées par des familles à générer de l'alpha sur des générations, il est également intéressant de noter que, tant au cours de la crise financière de 2008 que durant les perturbations du marché induites par la COVID-19 (2020-2021), l'Indice BNC des entreprises familiales a également surperformé l'indice composé S&P/TSX.

Citations :

À propos du rapport L'avantage familial - printemps 2022

L'Avantage familial 2022 met à jour et enrichit l'édition 2020 du rapport. Il présente l'Indice BNC des entreprises familiales calculé par S&P Dow Jones Indices, qui suit et mesure la performance des entreprises canadiennes contrôlées par des familles par rapport à l'indice composite S&P/TSX, le principal indice du marché boursier. L'indice des entreprises familiales comprend 44 entreprises canadiennes contrôlées par des familles dans différents secteurs à travers le pays (voir la liste complète des entreprises incluses dans l'annexe) et est basé sur l'application de critères quantitatifs objectifs à un univers indiciel fourni par S&P Dow Jones Indices, le calculateur de l'indice.

Pour les fins de l'Indice BNC des entreprises familiales, une société est considérée comme étant contrôlée par une famille si la famille fondatrice ou le(s) fondateur(s) détiennent directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote de la société ou, alternativement, si un ou des individus et/ou des entités liées (n'ayant pas fondé l'entreprise) détiennent au moins 33,3 % des droits de vote de la société (pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web ici).

Vincent Joli-Coeur, Philippe Lefebvre Duquette et Alexandre Tessier de la Banque Nationale du Canada ainsi que le Dr Karl Moore de l'Université McGill et de l'Université d'Oxford sont les co-auteurs et coordinateurs de ce rapport.

