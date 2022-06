Fraude fiscale - Une peine d'emprisonnement et une amende de 143 000 $ pour le principal administrateur d'une société minière de Québec

Revenu Québec annonce que le principal dirigeant de la société Ressources minières Andréane inc. (RMA), M. Guy Drouin, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 9 mois, en plus de devoir payer des amendes qui totalisent 143 305 $. M. Drouin,...

Ultimaker, leader mondial de l'impression 3D professionnelle, a annoncé l'extension de sa plateforme Ultimaker avec un kit d'extension Métal, rendant l'impression 3D métallique plus accessible et abordable. Les ingénieurs qui...

MSA Safety Incorporated , un leader mondial en matière d'équipements et de technologies de sécurité pour les sapeurs-pompiers, s'est distinguée aujourd'hui lors de l'ouverture d'Interschutz 2022 en dévoilant une nouvelle ligne de...