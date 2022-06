10e Prix de reconnaissance des bénévoles 2022 - Remerciements à des bénévoles dévoués





MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension a honoré cinq personnes dévouées le 17 juin dernier lors de ses 10es Prix de reconnaissance des bénévoles. La cérémonie s'est tenue dans le cadre de la Fête des bénévoles où 400 personnes engagées dans la communauté ont été invitées à célébrer leurs actions.

Pour la mairesse d'arrondissement, Mme Laurence Lavigne Lalonde, et ses collègues du conseil, les conseillères Mary Deros et Martine Musau Muele, ainsi que les conseillers Josué Corvil et Sylvain Ouellet, il est important de souligner l'apport de ces centaines de bénévoles au développement de la collectivité.

« Félicitations à nos bénévoles de l'année! Cette soirée dédiée à nos bénévoles est l'occasion pour nous de saluer et de souligner leur contribution exceptionnelle à l'amélioration de la qualité de vie de leurs concitoyennes et concitoyens, surtout après deux années de pandémie. Les élu-e-s et les membres de la direction de l'Arrondissement les remercient de tout coeur pour leur implication. Le temps donné par nos bénévoles n'a pas de prix, mais leur implication a des retombées inestimables auprès des citoyennes et citoyens », a souligné madame Laurence Lavigne Lalonde.

Prix de reconnaissance des bénévoles

Vingt-quatre candidatures ont été déposées par des membres d'organismes à but non lucratif dans lesquels oeuvrent différents bénévoles. À la suite de l'analyse de chaque candidature par l'Arrondissement, quatre lauréats - un par district électoral - ont été proclamés « Bénévole de l'année » et un lauréat « Bénévole de l'année - Relève 13-17 ans ». Ils se sont vu décerner une oeuvre réalisée par Bruno Andrus, souffleur de verre et créateur de pièces uniques.

Lauréats 2022

Bénévole de l'année - District de Parc-Extension

Nelson Ojeda, Forum des Citoyens Aînés de Montréal

Bénévole de l'année - District de Villeray

Christine Landry, Espace Multisoleil

Bénévole de l'année - District de François-Perrault

Alain-Antoine Courchesne, Vivre Saint-Michel en Santé

Bénévole de l'année - District de Saint-Michel

Antonio Del Sonno, Saint-Michel Vie Sans frontières

Bénévole de l'année - Relève 13-17 ans

Ayana Virgile, Centre de loisirs René-Goupil

Un certificat d'excellence a aussi été remis aux finalistes afin de souligner leur générosité et leur engagement au sein de leur communauté.

Félicitations à nos bénévoles!

Pour en savoir davantage sur les Prix de reconnaissance des bénévoles, consultez le site Web de l'arrondissement à l'adresse suivante : montreal.ca/vsp .

Source : Ville de Montréal

Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Communiqué envoyé le 20 juin 2022 à 13:24 et diffusé par :