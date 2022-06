L'économie verte est soutenue par Schneider Electric qui crée 2 500 emplois verts dans le monde entier





Schneider Electric, chef de file de la transformation numérique en matière de gestion et d'automatisation de l'énergie, a récemment annoncé qu'elle ouvrait le recrutement de 2 500 experts de service sur le terrain dans le monde entier, des postes qui stimulent l'économie verte mondiale.

Le dernier rapport du GIEC indique que les émissions de gaz à effet de serre doivent atteindre un pic d'ici 2025 pour donner au monde une chance de limiter le réchauffement futur à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Pour atteindre cet objectif, des changements sont nécessaires au niveau industriel, indique le rapport.

Un monde plus électrique et numérique est la clé d'un avenir durable et résilient. L'économie verte en pleine croissance doit y contribuer en favorisant une approche d'économie durable et circulaire.

Les 2 500 nouveaux postes d'experts de service sur le terrain de Schneider doivent répondre à ce besoin. Pierre angulaire de l'étroite collaboration entre Schneider Electric et ses clients, chaque expert de service sur le terrain aura une influence sur le développement durable et la gestion active de l'énergie et sur les entreprises du monde entier contribuant aux objectifs climatiques.

Les experts de service sur le terrain auront une influence positive sur les décisions des clients en matière d'énergie.

Le poste d'ingénieur de maintenance combine des opérations basées sur des outils qui sont destinés à réparer et maintenir l'infrastructure des clients par des technologies numériques et à moderniser les actifs, qui rationalisent les performances de travail et fournissent des informations et des services supplémentaires aux clients.

Il utilisera la puissance de l'IdO et des plateformes EcoStruxure pour numériser et décarboniser les installations et fournira des conseils sur les stratégies de durabilité et les approvisionnements en énergie ainsi que sur la cybersécurité, la sécurité et les performances. Il travaillera aux côtés des clients pour concevoir et mettre en oeuvre des stratégies de gestion de l'énergie et de circularité, rendre leurs installations plus efficaces et maintenir les résultats dans la durée. En accélérant la contribution aux économies de CO2 de la part de nos clients, les équipes de services visent à réduire l'empreinte de nos clients de plus de 10 millions de tonnes d'eCO2 d'ici 2025 grâce à des solutions de circularité et d'efficacité énergétique.

Les ingénieurs du service durable de Schneider Electric ont déjà permis aux clients d'économiser 1 million de tonnes de CO2 en 2021, tout en améliorant la sécurité et la fiabilité des équipements d'alimentation sans interruption (ASI).

Frédéric Godemel, vice-président exécutif du département de systèmes et services d'alimentation chez Schneider Electric, a déclaré :

« La croissance de l'économie verte joue un rôle important à grande échelle dans la lutte contre le changement climatique. L'un des meilleurs moyens d'atteindre les objectifs essentiels consiste à créer des emplois verts qui incitent les organisations à utiliser des technologies plus vertes et à faire la différence pour la planète tout en gratifiant leurs employés.

Les nouveaux ingénieurs entretien de Schneider Electric sont appelés à devenir de puissants influenceurs et facilitateurs de solutions vertes au coeur des organisations qui en ont le plus besoin. Nous sommes très heureux de soutenir ces 2 500 personnes et les nombreuses autres qu'elles vont aider, car nous travaillons tous pour un avenir plus vert permettant une meilleure utilisation de l'électricité. Comme l'indiquent les principes d'Électricité 4.0, un monde plus électrique et numérique est la clé d'un avenir durable et résilient ».

Dans le cadre de ses initiatives en faveur du développement durable, Schneider Electric permet à ses clients de réduire l'utilisation future du gaz à effet de serre le plus puissant au monde, le SF6. Elle a mis au point une série de technologies numériques et écologiques révolutionnaires qui évitent l'utilisation du SF6 et le remplacent par de l'air pur.

