L'industrie manufacturière fait l'objet d'une transformation rapide vers le développement durable, selon un rapport de Schneider Electric et MIT Technology Review





Schneider Electric, le chef de file de la transformation numérique de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, et l'entreprise la plus durable au monde en 2021 selon le classement de Corporate Knights, s'est associée à la société médiatique indépendante MIT Technology Review, reconnue mondialement, pour révéler un effort concerté vers le développement durable au sein du secteur manufacturier, avec comme objectif à long terme d'avoir une visibilité totale de l'empreinte carbone dans toute la chaîne d'approvisionnement.

L'étude conjointe, intitulée Equipment management and sustainability (Gestion des équipements et développement durable), révèle que les grands fabricants évoluent pour faire du développement durable un objectif pour améliorer des processus plutôt qu'un simple sous-produit pour la gestion responsable des équipements.

Parmi les principales conclusions du rapport figurent :

Les pratiques de développement durable spécifiques à un produit sont en augmentation :

Les grandes entreprises modernisent leurs processus afin de permettre une décarbonisation. Cela est rendu possible en améliorant le fonctionnement des équipements, en réduisant les déchets et en fabriquant les produits avec des ressources moins émettrices de carbone.

Le rapport suggère que les fabricants cherchent à avoir un meilleur accès à la visibilité grâce aux analyses de données et à des chaînes d'approvisionnement connectées numériquement. Adoptant les principes d'Industrie 4.0, les fabricants utilisent des capteurs et des outils de gestion de la performance pour accroître le flux de données pertinentes pour le bilan carbone/la durabilité dans l'ensemble des opérations de l'entreprise.

Des processus modulaires permettant de meilleures prédictions :

La technologie est également utilisée pour construire de meilleurs processus prédictifs et les réorganiser pour les rendre plus légers et modulaires.

Cela permet aux producteurs d'ajuster les chaînes de production, les processus et les entrées de matières pour un calibrage plus précis. En conséquence, cela permet une meilleure prévision et une fabrication personnalisée à la demande.

Les organisations peuvent dorénavant utiliser des conceptions virtuelles pour effectuer des tests de nouveaux modèles de production durable, en réalité virtuelle, avant de les mettre en application dans la réalité ?physique' à grande intensité carbonique, comme le jumelage numérique, pour réduire l'énergie dans les processus de conception de production.

La conception ciblée contribue à l'économie circulaire :

Les principales entreprises manufacturières repensent leurs processus de fabrication dans la poursuite d'objectifs d'économie circulaire. Cela implique souvent un plan stratégique à long terme pour la gestion des matériaux et des principes de fabrication pour la ?conception au service de la durabilité'.

Ceux-ci incluent la construction d'installations pour démonter les produits existants afin de mieux utiliser les pièces détachées et les modèles de coût total de possession, qui relient la conception de produits à un moindre nombre de processus, des ressources plus durables et même une réduction de la durée de vie des produits à forte intensité de machinerie pour tirer parti des innovations itératives en matière d'efficacité électrique.

Frédéric Godemel, vice-président exécutif du département de systèmes et services d'alimentation chez Schneider Electric, a déclaré :

« D'après ce nouveau rapport, la fabrication effectue une transition d'une durabilité fortuite à une durabilité intentionnelle. Le développement durable n'est plus une heureuse coïncidence ; à présent, le couplage brillant d'une gestion efficace des équipements et de principes écologiques résolus place la fabrication sur une trajectoire de décarbonisation effective sur le long terme.

Cela étant dit, le temps dont nous disposons pour décarboner se réduit rapidement. Les fabricants doivent accélérer leurs efforts en faisant une utilisation optimale des données et des technologies numériques si le secteur veut apporter une contribution importante aux objectifs internationaux en matière de climat quand il le faut. »

Pour en savoir plus sur la manière dont les entreprises mondiales utilisent l'intuition et l'innovation pour rendre leurs actifs et leurs processus de fabrication carboneutres, veuillez consulter le rapport Equipment management and sustainability (Gestion des équipements et développement durable): Comment les entreprises mondiales utilisent la perspicacité et l'innovation pour rendre leurs processus de fabrication et leurs actifs neutres en carbone, qui est disponible dès à présent.

