Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science - Le gouvernement du Québec souligne le parcours exceptionnel de 67 étudiantes dans des domaines à prédominance masculine





QUÉBEC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, sont fiers de dévoiler les noms des 67 lauréates de la 26e édition du concours Chapeau, les filles! et de la 22e édition de son volet Excelle Science. Trois membres du personnel enseignant se voient également remettre un prix Mentorat pour leur soutien aux lauréates dans leur parcours scolaire.

Lors d'une cérémonie tenue aujourd'hui au Centre des congrès de Québec, les lauréates venant de toutes les régions du Québec ont reçu un prix soulignant leur remarquable parcours de formation dans un domaine à prédominance masculine. Le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science visent à promouvoir la diversification des choix de carrière des filles et à encourager celles-ci à persévérer jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Grâce à la contribution des 21 partenaires, dont la liste figure en annexe, les bourses offertes aux lauréates totalisent un montant de 155 500 $.

Citations :

« Il est important de poursuivre cette belle tradition qu'est le concours Chapeau les filles! et son volet Excelle Sciences. Je félicite l'ensemble des lauréates pour l'excellence de leurs candidatures. Elles sont inspirantes! Je profite aussi de l'occasion pour saluer toutes les étudiantes qui complètent une formation à prédominance masculine. Elles sont des modèles de diversité et de détermination, et des porte-étendards de la qualité des formations offertes chez nous. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je félicite toutes celles qui choisissent une formation professionnelle à prédominance masculine pour leur détermination et leur audace! Quant aux lauréates, je tiens à souligner que vous faites rayonner votre persévérance et votre parcours non traditionnel. Vous deviendrez ainsi des modèles d'inspiration pour d'autres femmes. La formation professionnelle mène à tellement de belles carrières diversifiées. C'est stimulant de vous voir y trouver des cheminements à la hauteur de vos ambitions! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Je suis très fière que l'audace de ces femmes qui choisissent des domaines traditionnellement masculins soit reconnue une nouvelle fois avec le concours Chapeau, les filles!. Cela démontre bien à quel point l'égalité est importante pour le Québec. Je tire mon chapeau à toutes celles qui osent sortir des sentiers battus. Je vous encourage à continuer d'inspirer d'autres femmes à faire fi des conventions et à mener leur carrière de rêve. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le concours Chapeau, les filles! s'adresse aux femmes inscrites à un programme de formation professionnelle ou de formation technique menant à l'exercice d'un métier traditionnellement masculin.

s'adresse aux femmes inscrites à un programme de formation professionnelle ou de formation technique menant à l'exercice d'un métier traditionnellement masculin. Le volet Excelle Science concerne, quant à lui, les étudiantes inscrites à l'université en sciences ou en génie dans une discipline admissible au concours.

concerne, quant à lui, les étudiantes inscrites à l'université en sciences ou en génie dans une discipline admissible au concours. En 2021-2022, le concours a bénéficié de l'apport de 21 partenaires.

Totalisant près de 155 000 $, les prix offerts aux lauréates varient entre 2 000 $ et 5 000 $, et comptent notamment un séjour professionnel à l'international.

Depuis sa création, plus de 17 600 femmes ont soumis leur candidature au concours et, de ce nombre, quelque 3 962 lauréates ont été récompensées.

Les prix ont été remis lors d'un gala national qui s'est tenu au Centre des congrès de Québec.

Liens connexes :

Lauréates du concours 2021-2022

Informations sur le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science

PARTENAIRES 2021-2022

LE CONCOURS CHAPEAU, LES FILLES!

ET SON VOLET EXCELLE SCIENCE

Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Commission de la construction du Québec (CCQ)

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)

Confédération des syndicats nationaux (CSN), en collaboration avec la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ), la Fédération des professionnelles (FP) et la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP)

Fédération des cégeps

Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ)

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec (FOIQ)

Les Offices jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ)

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)

Ministère de la Culture et des Communications (MCC)

Ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI)

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC)

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN)

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)

Ministère de la Sécurité publique (MSP)

Ministère des Transports (MTQ)

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Communiqué envoyé le 20 juin 2022 à 13:00 et diffusé par :