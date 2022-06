Le succès remarquable et continu de Deenova en France s'étend aux départements français d'outre-mer avec un nouvel appel d'offres remporté à Mayotte ainsi que des contrats commerciaux auprès du GHPSO et de l'INI





Deenova annonce aujourd'hui la consolidation de sa position sur le marché français avec un nouvel appel d'offres lancé par UniHA remporté pour ses solutions mécatroniques D3 ACCED auprès du Centre Hospitalier de Mayotte dans les départements français d'outre-mer. Deenova annonce également avoir remporté un nouvel appel d'offres auprès du GHPSO Creil & Senlis, toujours pour ses robots mécatroniques D3 ACCED leaders sur le marché, grâce à son partenariat avec un autre groupement d'intérêt public de premier plan, le RESAH. Par ailleurs, Deenova a le plaisir d'annoncer la poursuite des ventes de ses armoires ASTUS et de ses solutions D3 ACCED uniques à un client existant de Deenova, l'Institution nationale des Invalides à Paris, toujours grâce au partenariat avec UniHA.

Loïc Bessin, directeur général de Deenova en France déclare : « Combiner de nouveaux contrats commerciaux remportés auprès du Centre Hospitalier de Mayotte et du GHPSO Creil & Senlis pour nos solutions mécatroniques D3 ACCED, tout en gagnant la confiance d'anciens clients ASTUS de Deenova grâce à des ventes supplémentaires comme celles effectuées à l'Institution nationale des Invalides, est une preuve concrète du succès sans précédent de Deenova France dans notre secteur et démontre sans aucun doute le niveau élevé de satisfaction parmi notre clientèle française. »

Christophe Jaffuel, directeur commercial de Deenova, ajoute : « Cette expansion au-delà du continent européen correspond à une nouvelle étape pour Deenova et fournit une motivation supplémentaire à nos équipes commerciales. Je suis très reconnaissant pour la contribution annuelle importante qu'apportent les appels d'offres pluriannuels en cours d'UniHA et de RESAH à Deenova en France et maintenant au-delà, renouvelant leur engagement passé envers les solutions leaders du marché de dose unitaire de Deenova. Je suis également impatient de poursuivre ce partenariat de premier plan avec UniHA et le RESAH. »

Le Centre Hospitalier de Mayotte, établissement public de santé disposant 543 lits, est le seul hôpital du département d'outre-mer de Mayotte. Mayotte est située au nord du canal du Mozambique, dans l'océan Indien, au large des côtes du sud-est de l'Afrique. L'hôpital assure aussi bien les soins hospitaliers qu'ambulatoires et dispose de quatre centres de soins et d'accouchement délocalisés (Nord, Centre, Sud et Petite-Terre) de niveau intermédiaire, assurant les consultations généralistes et une permanence médicale 24h/24 et 7j/7.

Le GHPSO Creil & Senlis, situé à seulement 30 minutes de l'aéroport de Paris-CDG, offre un Service d'Accueil des Urgences adultes, pédiatrique et gynéco-obstétrique complet. Il dispose de 584 lits d'hospitalisation complète, de 46 places d'hospitalisation de jour, de 21 postes d'hémodialyse, et propose d'autre part des Soins de Suite et Réadaptation (SSR) avec 32 lits, un hébergement de 73 lits d'Unité de Soins Longue Durée (USLD), 90 lits d'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et 12 places d'accueil de jour Alzheimer, soit un total pour l'établissement de 858 lits et places. L'unité de SMUR (Service Mobile d'Urgences et de Réanimation) intervient à la demande du SAMU de l'Oise.

L'Institution nationale des Invalides est placée sous la tutelle du ministère de la Défense et des Anciens combattants. L'établissement a pour mission d'accueillir les anciens combattants victimes de handicaps lourds du fait des blessures de guerre. Elle regroupe trois centres complémentaires : le centre des pensionnés, le centre de rééducation post-traumatique et le centre d'études et de recherches sur les équipements pour handicapés. L'Institution compte 91 chambres individuelles entièrement équipées pour les patients de l'agglomération parisienne.

UniHA, Union des Hôpitaux pour les Achats, est une coopérative d'acheteurs hospitaliers publics français créée en 2005 par les hospitaliers eux-mêmes (32 CHU et 20 CH). En 2022, 1 065 établissements hospitaliers ont rejoint la coopérative UniHA, dont 115 GHT ayant réalisé 5,6 milliards d'euros d'achats groupés en 2021. UniHA est l'un des principaux acheteurs européens dans le domaine de la santé et l'un des premiers acheteurs nationaux, tous secteurs d'activité confondus. L'enjeu essentiel est d'apporter aux concitoyens les meilleurs traitements disponibles, de décliner un service hospitalier de haute qualité, et de préserver un égal accès aux soins.

Le RESAH est un groupement d'intérêt public (GIP) dont l'objectif est d'appuyer la mutualisation et la professionnalisation des achats du secteur de la santé, public et privé non lucratif. Le groupement a été créé en 2007 pour appuyer, en collaboration avec la plateforme Achat-Hôpital, la mutualisation des achats hospitaliers en région Ile-de-France.

Deenova est le chef de file incontesté des solutions mécatroniques (robotique et automatisation) pour la traçabilité en circuit fermé des médicaments et des dispositifs médicaux basés sur la RFID dans le secteur des soins de santé, à tout moment et en tout lieu. Les solutions uniques, brevetées et entièrement intégrées de Deenova contribuent, et contribueront de plus en plus, à alléger la pression croissante à laquelle font face les professionnels de santé, à la fois pour améliorer la sécurité des patients, réduire les erreurs de traitement, les quantités de déchets et le détournement de substances contrôlées, contenir les coûts et réduire l'écart entre l'augmentation de l'activité/du nombre de patients et la pénurie de personnel soignant. Deenova garantit la simplification de tous les processus liés à la gestion des médicaments et des dispositifs médicaux implantables et jetables, avec des économies de coûts attendues comprises entre 15 et 25 %. Veuillez consulter le site www.deenova.com pour de plus amples renseignements sur ses solutions innovantes.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

