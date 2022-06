L'ACESI lance un portail des perspectives sur la formation infirmière de qualité





OTTAWA, ON, le 20 juin 2022 /CNW/ - L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) a publié aujourd'hui une déclaration annonçant un nouveau portail présentant les perspectives de ses écoles membres sur les défis et les occasions actuels en matière de formation en sciences infirmières à l'échelle nationale.

« [Traduction] Nous avons le plaisir d'annoncer le récent lancement du Portail des perspectives nationales sur la formation en sciences infirmières de qualité (le « Portail ») de l'ACESI. Après une bataille de deux ans contre une pandémie mondiale qui a sérieusement mis à l'épreuve le système de soins de santé (déjà compliqué!) du Canada, les écoles de sciences infirmières se battent sur tous les fronts pour maintenir une formation en sciences infirmières de haute qualité face à de multiples obstacles. Grâce à ce portail, nous porterons à l'attention du public les problèmes auxquels les écoles de sciences infirmières sont confrontées et fournirons à nos dirigeantes des solutions pour soutenir la formation en sciences infirmières dans la reconstruction d'une main-d'oeuvre infirmière durable au Canada, » a déclaré Cynthia Baker, directrice générale de l'ACESI.

Le portail a été conçu en consultation avec des représentantes des écoles de sciences infirmières membres de l'ACESI. Par son entremise, les membres du corps professoral en sciences infirmières de tout le Canada peuvent partager des perspectives et des messages clés à mesure qu'elles répondent au besoin d'un plus grand nombre d'infirmières. De plus, il offre un soutien national aux initiatives locales. Les utilisatrices sont encouragées à consulter ou à télécharger ce qu'elles trouvent utile dans le portail à des fins de mobilisation dans leur contexte local par rapport aux sujets suivants :

Pénurie critique d'infirmières

Augmentation du nombre de places, d'emplacements et de programmes

COVID-19, cours en personne, laboratoires et stages en milieu clinique

Collaboration et investissement gouvernementaux

Le maintien de la haute qualité de la formation en sciences infirmières au Canada est essentiel à la santé et au bien-être des Canadiens. La profession infirmière est complexe et émotionnellement exigeante. Elle exige une base théorique et scientifique approfondie, de solides compétences en raisonnement clinique, un jugement clinique solide, des compétences techniques perfectionnées, de la compassion, de l'attention et une résilience émotionnelle. L'incompétence ou les erreurs infirmières peuvent mettre la vie des patients en danger. Le maintien des soins infirmiers de haute qualité au Canada doit demeurer une priorité fondamentale.

Les écoles de sciences infirmières membres de l'ACESI ont travaillé sans relâche pour s'assurer que la prochaine génération d'infirmières continue de fournir aux Canadiens des soins de haute qualité. Elles sont impatientes de renforcer les alliances par la communication, la coopération et la collaboration sur des stratégies visant à résoudre les problèmes actuels de ressources humaines auxquels nos systèmes de santé sont confrontés ainsi qu'à revitaliser les soins de santé.

En septembre 2022, l'ACESI prévoit de tenir des séances d'information gratuites sur le portail et les perspectives, en anglais et en français. L'inscription aux séances sera accessible sur le portail à partir d'août 2022.

À propos de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières

L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) est le porte-parole national pour l'enseignement, la recherche et l'avancement des connaissances en sciences infirmières et représente le baccalauréat et les études supérieures des programmes de sciences infirmières au Canada. La mission de l'ACESI consiste à orienter la formation infirmière et l'avancement des connaissances en sciences infirmières pour appuyer une meilleure santé des Canadiennes et des Canadiens.

