Cologix développe un partenariat stratégique avec Console Connect

HONG KONG et DENVER, 20 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, le chef de file nord-américain d'interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd'hui la continuation de son partenariat stratégique avec Console Connect par PCCW Global en déployant la plateforme Console Connect Software Defined Interconnection® chez Cologix, au centre de données TOR1 situé à Toronto. Il s'agit du deuxième PoP de Console Connect au sein du marché canadien et de l'écosystème d'interconnexion de Cologix. Le premier est devenu disponible en décembre 2021 au centre de données MTL7 de Cologix à Montréal.



« Grâce à notre collaboration croissante avec Console Connect, nous sommes ravis d'offrir à nos clients canadiens des interconnexions rapides et fiables au « digital edge » supplémentaires pour se connecter avec leurs clients, partenaires et employés à travers le monde », a déclaré Sean Maskell, président et directeur général, Cologix Canada. « De plus, nous offrons à nos clients le choix et la flexibilité grâce à notre écosystème d'interconnexion de plus de 600 réseaux, plus de 300 fournisseurs de services infonuagiques et plus de 30 accès directs à travers les États-Unis et au Canada. Nous sommes impatients d'entreprendre de nouvelles initiatives d'affaires avec Console Connect.

Le partenariat entre Cologix et Console Connect permet aux clients de Cologix de se connecter en toute sécurité et directement à la plateforme Network-as-a-Service (NaaS) de Console Connect, offrant un accès à la connectivité internationale à partir de plus de 850 centres de données dans plus de 50 pays. Plus précisément, au sein de l'installation TOR1 de Cologix, les entreprises peuvent accéder à plus de 150 réseaux uniques avec une connectivité à faible latence via une multitude de fibres, diversifiées et évolutives. L'installation offre également un accès aux quatre autres centres de données de Cologix à Toronto avec des accès directs vers les services infonuagiques et un écosystème dense avec plus de 200 réseaux basés au Canada.

Le portail en libre-service Console Connect permet aux clients de demander un devis, de commander, de fournir et de gérer leurs connexions réseau à tous les principaux fournisseurs d'infonuagique hyperscale, tels qu'Amazon Web Services® Direct Connect, Alibaba Cloud, Google Cloud Interconnect, IBM Cloud, Microsoft® Azure ExpressRoute et plus encore.

« Nous sommes ravis d'accroître la disponibilité de notre plateforme étendue et résiliente avec Cologix au Canada. D'abord à Montréal, et maintenant à Toronto », a déclaré Michael Glynn, vice-président principal de l'innovation numérique automatisée chez Console Connect. « Notre plateforme Console Connect offre un service incontesté avec une qualité de service assurée et la possibilité d'évoluer et de moduler la connectivité haut débit sur demande. Nous offrons des niveaux plus élevés de performances, de vitesse et de sécurité réseau pour répondre aux besoins numériques immédiats des clients. »

Qui est Cologix inc.?

Cologix vous propose des centres de données à travers l'Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients.

Pour une connectivité sur demande, pour l'évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l'un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez cologix.com ou envoyez un courriel à [email protected] . Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter.

