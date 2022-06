Recherche scientifique en français : 1,25 million de dollars octroyés à l'Acfas





QUÉBEC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi d'une aide financière de 1,25 million de dollars à l'Acfas pour la réalisation d'un projet visant à faire rayonner la recherche en français au Québec et dans le Canada francophone.

Comportant deux volets et réalisé sur une période de quatre ans, ce projet vise essentiellement à encourager le soutien à la production et le rayonnement de la recherche en français, la valorisation des carrières scientifiques en français ainsi que la création et la consolidation de réseaux de savoirs et de recherche dans la francophonie.

Le premier volet est axé sur le soutien à la production, au rayonnement et à la découvrabilité de la recherche en français. Il se concrétise notamment par la conception et la mise en oeuvre d'une plateforme numérique destinée à mettre en valeur la recherche qui s'effectue en français au Québec et au Canada ainsi que par la création d'un corpus numérique établi à partir du patrimoine scientifique de l'Acfas.

Dans le deuxième volet de ce projet, l'organisme se propose de propulser la relève universitaire au moyen de concours destinés aux étudiants et aux étudiantes au collégial, au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat, en plus des personnes inscrites à un programme de formation en communication scientifique.

Citations

« Le développement et la vitalité de la recherche scientifique francophone sont importants à la fois pour la communauté scientifique et pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Il est ainsi nécessaire de réaliser des actions permettant de la promouvoir et de valoriser son importance, son utilité et son impact. Avec ce projet, l'Acfas favorisera l'essor et le rayonnement de la recherche en français au Québec et dans le Canada francophone. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre de la Langue française

« L'Acfas est très honorée de la confiance que lui témoigne le ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française à l'égard de ses actions fortes pour le soutien, la promotion et l'essor de la recherche en français. À l'orée des célébrations de son 100e anniversaire, l'Acfas occupe une place unique au sein de l'écosystème de la recherche francophone, forte de sa communauté de membres, de son réseau de partenaires et de ses six antennes régionales partout au Canada. L'Association est fière d'appuyer les efforts du gouvernement du Québec, dont elle salue la volonté affirmée de favoriser l'épanouissement de la langue française dans toutes les sphères de la société et la reconnaissance de l'apport des savoirs scientifiques au développement et à la prospérité de celle-ci. »

Jean-Pierre Perreault, président de l'Acfas

Lien connexe

Lien vers le ministère de la Langue française : https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres/langue-francaise.

SOURCE Cabinet du ministre de la Langue française

Communiqué envoyé le 20 juin 2022 à 10:00 et diffusé par :