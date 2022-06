La BIC s'engage à verser 120 millions de dollars à Avenue Living - la première FPI qui entreprend des rénovations énergétiques à grande échelle de bâtiments résidentiels multifamiliaux





Réduire l'empreinte carbone et faire progresser les infrastructures vertes dans l'Ouest canadien

CALGARY, AB, le 20 juin 2022 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) et Avenue Living Asset Management (Avenue Living) ont signé un accord de partenariat. Ensemble, la BIC et Avenue Living engageront 150 millions de dollars pour des projets de rénovations énergétiques durables de bâtiments résidentiels à faible densité dans l'Ouest canadien.

La BIC investit 120M de $ - 1er projet FPI de rénovations énergétiques de résidences multifamiliaux avec Avenue Living

En vertu de l'entente, l'investissement de la BIC représentera 80 pour cent de la valeur en capital totale des travaux. Le moment de cet investissement coïncide avec l'engagement d'Avenue Living de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en s'attaquant collectivement à l'offre de logements vieillissants dans les Prairies. Ces fonds amélioreront les conditions de vie de milliers de Canadiens et de Canadiennes.

Les résidences multifamiliales d'Avenue Living servent un important segment des travailleurs et travailleuses à revenu faible ou moyen du Canada, appelé le segment des logements locatifs pour les travailleurs et travailleuses. Spécialisée dans le segment locatif existant au Canada, la société possède et exploite plus de 500 immeubles à densité moyenne, comprenant plus de 14 400 appartements et maisons en rangée, dans plus de 20 régions des Prairies canadiennes et des États-Unis.

Les objectifs des projets de rénovations énergétiques durables comprennent l'optimisation de la performance des bâtiments, la réduction des émissions de GES de plus de 49 pour cent et l'amélioration de la fonctionnalité et du confort pour les occupant(e)s.

Les projets seront livrés simultanément et se concentreront sur la production d'énergie renouvelable sur place, le chauffage et la climatisation à faible émission de carbone, les capteurs et les thermostats intelligents, l'optimisation de la filtration de l'air, la gestion de l'eau et de la vapeur et les stratégies de consommation d'énergie pour réduire efficacement les coûts des services publics dans les suites pour les locataires à faible revenu.

L'investissement de la BIC s'inscrit dans l'intérêt démontré d'Avenue Living en matière de gestion financière responsable, d'atténuation des risques et d'ingéniosité grâce à des solutions d'ingénierie, de construction et de rénovations énergétiques uniques.

L'investissement devrait être conclu à la fin de 2022 et les projets devraient commencer peu après.

Citations :

La BIC est un investisseur d'impact qui aide à développer la prochaine génération d'infrastructures qui profitent aux Canadiens et aux Canadiennes. Nous nous réjouissons d'engager 120 millions de dollars dans Avenue Living et de financer les rénovations énergétiques des actifs vieillissants. Nos solutions de financement aident les propriétaires immobiliers résidentiels à mettre en oeuvre de nouveaux projets de rénovations énergétiques pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de GES.

Ehren Cory, président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

Étant donné que plus de 90 % de l'univers locatif du Canada a été construit avant 2000, Avenue Living se réjouit d'être l'une des pionnières dans les rénovations énergétiques de ces logements anciens. Nous sommes impatient(e)s d'établir une nouvelle norme et d'améliorer les programmes d'infrastructures vertes pour l'ensemble de l'industrie - pour les années à venir. Le travail que nous effectuons avec la BIC couvre près de 50 pour cent du portefeuille global d'Avenue Living. D'ici 2027, nous avons la vision d'achever 100 pour cent de notre portefeuille canadien en pleine croissance et de continuer à avoir un impact positif sur les collectivités que nous desservons.

Anthony Giuffre, chef de la direction, Avenue Living Group

Faits en bref :

À ce jour, la BIC s'est engagée à investir plus de 800 millions de dollars dans les rénovations énergétiques de bâtiments.

s'est engagée à investir plus de 800 millions de dollars dans les rénovations énergétiques de bâtiments. L'initiative de rénovations énergétiques de bâtiments commerciaux vise une réduction minimale des émissions de gaz à effet de serre (GES) de chaque bâtiment de 30 pour cent. La BIC cherche à investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans les infrastructures vertes qui soutiennent l'action contre les changements climatiques et la croissance économique durable.

cherche à investir jusqu'à 5 milliards de dollars dans les infrastructures vertes qui soutiennent l'action contre les changements climatiques et la croissance économique durable. Les investissements de la BIC sont assujettis à l'approbation de son conseil d'administration.

À propos d'Avenue Living Asset Management

Fondée sur le principe d'investir dans le quotidien, Avenue Living se concentre sur les occasions souvent négligées par d'autres, ayant atteint un actif sous gestion global de plus de 3,7 milliards de dollars dans quatre mandats d'investissements immobiliers privés. L'équipe d'Avenue Living compte plus de 750 professionnel(le)s spécialisé(e)s dans les opérations et transactions immobilières, la gestion immobilière, la recherche, le montage d'investissements et les marchés financiers, ainsi qu'un ensemble d'expert(e)s spécialisé(e)s pour appuyer le portefeuille croissant d'actifs résidentiels multifamiliaux, commerciaux, agricoles et d'entreposage en libre-service d'Avenue Living. En plus de plus de 14 700 unités multifamiliales situées au Canada et aux États-Unis, Avenue Living et ses entités apparentées détiennent plus de 496 500 pieds carrés de superficie commerciale, 82 827 acres de terres agricoles productives et plus de 3 millions de pieds carrés d'espace d'entreposage en libre-service.

