Nansha insuffle un nouvel élan dans l'ouverture et la coopération dans la région de la Grande Baie (GBA)





GUANGZHOU, Chine, 20 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le Conseil des affaires d'État chinois a publié un plan global pour promouvoir une coopération globale entre Guangdong, Hong Kong et Macao en approfondissant l'ouverture dans le district de Nansha, dans la province Guangdong, en Chine du Sud, selon une circulaire publiée le 14 juin.

Nansha va intensifier cette coopération pour de ce district un centre d'importance stratégique qui collabore avec Hong Kong et Macao et bénéficie à la région de la Grande Baie (GBA) et au-delà, a déclaré la circulaire. Le district est prêt à stimuler davantage la coopération et l'ouverture dans la GBA, car il saisit l'occasion d'évoluer de centre géographique de la région à un rôle fonctionnel clé.

Le district se connecte de manière significative aux agglomérations urbaines dans la GBA car il sert de seule porte d'entrée de Guangzhou aux routes maritimes. « À environ 38 miles marins de Hong Kong et 41 miles marins de Macao, Nansha peut relier les 11 villes de la GBA et les aéroports internationaux de Guangzhou, Shenzhen et Hong Kong dans un rayon de 100 kilomètres », a noté Dong Ke, maire du district de Nansha. Le district a mis sur pied la construction d'un « cercle de transport d'une demi-heure » sur une voie rapide depuis le début de la construction de la GBA. Cela fournit une base plus solide pour la collaboration avec Hong Kong et Macao pour faire de Nansha une porte d'ouverture de haut niveau, selon le gouvernement populaire du district de Nansha de la ville de Guangzhou.

Des camions-conteneurs colorés font la navette dans toute la zone du port de Nansha dominée par les bourdonnements de grues. En 2021, le port est devenu l'un des ports les plus achalandés au monde, avec 17,66 millions de conteneurs EVP (en anglais : twenty-foot equivalent unit, TEU) expédiés à travers son réseau de commerce extérieur qui comprend 135 routes maritimes. Le 30 mai 2022, un train de marchandises Chine-Europe a quitté le port de Nansha, marquant ainsi l'intégration de la ceinture économique de la route de la soie avec la route maritime de la soie du 21e siècle. Le système de transport multimodal rail-eau-route a été rendu possible par l'exploitation du Nansha Port Railway, a déclaré Song Xiaoming, vice-directeur général de Guangzhou Port Company. En outre, une augmentation des services de transport de marchandises par train entre la Chine et l'Europe place le district en pole position pour soutenir la GBA dans la construction de la ceinture, de la route et pour établir des liens avec le reste du monde.

Acheter et vendre dans le monde. L'engagement d'ouverture a fait de Nansha une plaque tournante pour le commerce électronique transfrontalier, avec un total de près de 600 entreprises enregistrées pour cette activité particulière à ce jour. Entre janvier et mai, la valeur du commerce électronique transfrontalier a augmenté d'environ 87 % d'une année à l'autre pour atteindre environ 15 milliards de RMB.

En même temps, Nansha occupe une place plus importante dans le paysage mondial des affaires, car le district est en voie de devenir un tout nouveau centre d'échanges internationaux. Alors que le site permanent du Forum des sciences de la Grande Baie est prévu, la réunion annuelle du Forum financier international (IFF) s'est tenue sans arrêt. Cela dit, Nansha construira une nouvelle plateforme pour la GBA afin d'accroître la coopération économique internationale dans le cadre de la ceinture et de la route. C'est ainsi que Nansha s'intègre davantage dans l'économie régionale et mondiale.

Nansha dirige maintenant la GBA dans les initiatives d'innovation en science-technologie. Plus précisément, plus de 620 entreprises oeuvrent dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la biotechnologie. Une foule d'entreprises de haute technologie locales, telles que Zhaoke Ophthalmology et CloudWalk Technology, sont devenues publiques ; et CAS Space Exploration, la première entreprise de licornes de Guangdong dans le domaine de vol spatial commercial, a été délocalisée à Nansha. Des innovations émergent plus rapidement. De plus, le district a maintenu son engagement à l'égard des systèmes et mécanismes d'innovation scientifique et technologique conjoints Guangdong-Hong Kong-Macao, comme en témoigne l'Université des sciences et de la technologie de Hong Kong (Guangzhou), qui commencera ses activités en septembre. Le projet HKUST (GZ), à son tour, permet à Nansha de motiver les universités à jouer leur rôle inhérent de moteur de l'innovation. Et entre autres, un parc industriel pour les entrepreneurs et les innovateurs de Guangdong, Hong Kong et Macao sera mis en place autour du campus de HKUST (GZ) afin de créer une synergie entre le gouvernement, les industries, les universités et les instituts de recherche.

Fondée comme nouvelle zone d'État et faisant partie de la zone de libre-échange pilote de la Chine (Guangdong), Nansha est passé d'une zone de démonstration de coopération globale entre Guangdong, Hong Kong et Macao au transporteur mondial d'importance stratégique pour une plus grande collaboration avec Hong Kong et Macao. Cela signifie que le district a un rôle de plus en plus important à jouer dans les stratégies nationales de développement. Plus important encore, il montre au monde la direction que prendra la GBA et comment la Chine demeure déterminée à se réformer et à s'ouvrir au monde.

