Simon Charbonneau et Stefan Rzadzinski remportent les courses de Coupe Nissan Sentra présentées au Grand Prix du Canada !





Présentées cette fin de semaine dans le cadre du Formula 1 Grand Prix du Canada, les troisième et quatrième courses de la saison 2022 de la Coupe Nissan Sentra ont été remportées par Simon Charbonneau, sous la pluie samedi, puis par Stefan Rzadzinski dimanche, sous le soleil revenu.

La populaire série canadienne de sport automobile a de plus marqué l'histoire de l'événement puisqu'après Valérie Chiasson qui devint la première pilote féminine de l'histoire du Grand Prix du Canada à monter sur le podium, lors d'une course de Coupe Nissan Micra en 2015, Valérie Limoges et Marie-Soleil Labelle ont toutes deux décroché un Top 3, l'une au classement général et l'autre en classe Micra, au terme de la course de samedi.

Aucune série de sport automobile ne revendique un tel succès de femmes pilotes sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal, et si Valérie Limoges est familière des Top 3 et même des victoires dans la série, il s'agit d'un tout premier podium au GP du Canada pour la jeune (18 ans) Marie-Soleil Labelle, qui débute à l'événement.

Les pilotes de la Coupe Nissan Sentra ont eu l'honneur d'être les tous premiers à entrer en piste lors de ce Formula 1 Grand prix du Canada, l'événement de sport le plus important au pays, de retour au calendrier pour une première fois depuis 2019. Vendredi matin, les vingt-huit pilotes de la série ont ainsi disputé leur séance d'essais libres.

Par la suite, la séance qualificative, devant des estrades déjà combles, a vu Justin Arseneau, un autre jeune talent de 16 ans, décrocher la pole position avec sa Nissan Sentra de l'équipe ICAR Racing Team. Stefan Rzadzinski, les Québécois Alexandre Fortin et Simon Charbonneau (les lauréats des deux premières courses de la saison) et le champion en titre Kevin King ont complété l'ordre des cinq premiers.

Après le chaud soleil du vendredi, un vent glacial a accueilli les fans sur le site samedi matin. La tâche des pilotes s'est compliquée alors que la pluie faisait son apparition juste avant le départ de la course de Coupe Nissan Sentra, obligeant les mécaniciens à un balai rapide de changement des pneus lisses aux gommes rainurées juste avant le drapeau vert.

Raccourcie par les conditions climatiques et une longue neutralisation, cette première course voyait Charbonneau l'emporter avec un peu plus d'une seconde d'avance sur Rzadzinski. Valérie Limoges a complété le podium, son premier au circuit Gilles-Villeneuve, devant Kevin King, Daniel Fortin, Mathieu Miron, Simon Dion-Viens, Alexandre Fortin, Sylvain Ouellet et Éric Chaput.

En classe Micra, Samuel Rowe décroche sa première victoire, devant François Angers-Routhier, le meneur au championnat, et Marie-Soleil Labelle. Elle devance de quelques centièmes de seconde le populaire animateur radio Benoît Gagnon à la ligne d'arrivée.

Après la pluie et le froid samedi, le soleil était de retour pour la seconde course de Coupe Nissan Sentra disputée dans le cadre de cette édition 2022 du Grand Prix du Canada, dimanche. Sous les yeux de Karine Vanasse, l'actrice et porte-parole de Nissan au Québec, et de dizaines de milliers de fans massés dans les estrades, Stefan Rzadzinski a renoué avec la victoire, sept ans presque jour pour jour après qu'il ait triomphé en Coupe Nissan Micra sur ce même circuit Gilles-Villeneuve.

Le pilote de l'Ouest canadien s'est imposé devant Kevin King et Simon Charbonneau au terme d'une course brève et spectaculaire, mais terminée sous neutralisation. Valérie Limoges, Éric Chaput, Sylvain Ouellet, Mathieu Miron, André Lapointe, Nicolas Touchette et Frédéric Chaput ont complété le Top 10.

En classe Micra, Samuel Rowe a décroché sa seconde victoire du week-end, devant François Angers-Routhier, tandis que Benoît Gagnon grimpe sur le podium. Marie-Soleil Labelle et Martin Barrette finissent quatrième et cinquième.

Le prochain événement aura lieu dans cinq semaines, au Circuit Mont-Tremblant (23-24 juillet).

Pour suivre la série sur les réseaux sociaux :

Facebook : Coupe Nissan Sentra Cup

Instagram : @nissansentracup

Twitter : @CoupeSentra

Youtube : SentraCupTV

Calendrier de la saison 2022 de la Coupe Nissan Sentra :

20, 21 22 mai Canadian Tire Motorsport Park, Bowmanville, Ontario

17, 18, 19 juin Formula 1 Grand Prix du Canada, Montréal, Québec

22, 23, 24 juillet Classique d'été, Circuit Mont-Tremblant, Québec

05, 06, 07 août Grand Prix de Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec

02, 03, 04 septembre Canadian Tire Motorsport Park, Bowmanville, Ontario

23, 24, 25, septembre Classique d'automne, Circuit Mont-Tremblant, Québec

Communiqué envoyé le 20 juin 2022 à 09:20 et diffusé par :